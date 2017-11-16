Сербские депутаты предлагают признать Крым российским

В Сербии депутаты радикальной партии предложили властям государства официально признать оккупированный Россией Крым частью России

Об этом заявил депутат сербского парламента Александр Шешель.

Так, партия подготовила к предстоящему заседанию парламента заявление, в котором хочет подчеркнуть разницу между “воссоединением” Крыма с Россией и насильственным отделением Косово.

“Белград не может ожидать поддержки Москвы по спорным территориальным вопросам, если сам не признает территориальную целостность России. Поэтому наша партия призывает правительство решить этот вопрос как можно быстрее и признать воссоединение Крыма с Россией”, – подчеркнул Шешель.

Напомним, ранее министр иностранных дел и вице-премьер Сербии Ивица Дачич заявил, что Сербия хочет в ЕС, но санкции против России не введет.

“Известия“