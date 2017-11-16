123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Лобода мечтает петь для россиян по всему миру

Glamour
16 ноября 2017

Украинская исполнительница Светлана Лобода заявила, что хочет выступать для русскоязычных слушателей по всему миру.

Лобода заявила, что никак не выучит английский язык, чтобы завоевать и иностранную публику. Но ей это и не очень нужно, ведь она хочет выступать для русскоязычных людей.

“Я — реалист, и мало верю в то, что человек, который живет в стране, может внезапно стать звездой. Ты должен там вырасти, знать их сленг, ментальность, стать своим для того, чтобы быть там популярным. А вот расширять географию, выступать для россиян по всему миру – это можно и нужно”, – сказала исполнительница.

“У нас в этом году был очень успешный тур по Америке и Канаде – везде аншлаги. Сейчас Австралию предлагают, Китай. То есть горизонты действительно реально расширяются, и это именно то, чего мы так хотели”, – добавила она.

Glamour

Tags: Мир, россияне, светлана лобода

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены