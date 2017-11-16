Захарченко признал, что на обмен пленными идет по требованию Путина

Главарь террористов “ДНР” согласен с позицией президента России Владимира Путина в вопросе обмена пленными с Киевом, поскольку эта инициатива не противоречит принципам “ДНР”

Об этом заявил Захарченко российским СМИ.

“Обсудили по телефону с Владимиром Владимировичем Путиным обмен пленными и другие вопросы. В вопросе об обмене пленными я согласен с позицией президента России – мы должны руководствоваться здесь принципами человечности. Обмен пленными не должен оставаться вопросом войны и торговли. Поэтому да, я поддержал инициативу президента России. По той простой причине, что она совершенно не противоречит нашим принципам и тому, как “Республика” вела себя в вопросе пленных раньше “, – сказал Захарченко.

Главарь террористов отметил важность наличия моральных принципов в сложившейся ситуации на Донбассе, а также рассказал, как “гуманно и по-человечески” боевики ведут себя с украинскими пленными, которые якобы сотнями сдавались им в плен.

Напомним, вечером в среду, 15 ноября, президент России Владимир Путин впервые обсудил с главарями террористических организаций “ДНР” и “ЛНР” Александром Захарченко и Игорем Плотницким вопрос обмена пленными.

В Службе безопасности Украины (СБУ) позитивно оценили переговоры об освобождении заложников между президентом РФ Владимиром Путиным и боевиками “ЛНР” и “ДНР”

“РИА Новости”