123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Россияне спорят, как назвать мост в Крым

"Крым.Реалии"
16 ноября 2017

Министерство транспорта России открыло голосование за название строящегося моста через Керченский пролив. Об этом 16 ноября сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«Жители России могут выбрать название для строящегося моста в Крым. Онлайн-голосование открылось 16 ноября на специальном сайте назовимост.рф. Желающим проголосовать необходимо пройти авторизацию через социальные сети и оставить свой голос за вариант, который понравился, или подтвердить свой голос через электронную почту», – говорится в сообщении.

Варианты названия моста такие: Крымский мост, Керченский мост, Тузлинский мост, мост Дружбы и мост Воссоединения. Их определило Министерство транспорта России «после изучения общественного мнения в Крыму и на Кубани». Можно также предложить свой вариант названия.

Пара слов за Керченский мост. Итоги крымского сезона 2017 и что изменится в будущем

«Когда шла подготовка к голосованию, мнение местных жителей учитывалось в первую очередь. Было важно узнать, как в Крыму и на Кубани уже называют мост, какие названия нравятся, какие прижились за время строительства моста. Мы увидели большой интерес к этой теме, поднимать которую крымчане, например, начали еще на этапе подготовки к большой стройке. Было много дискуссий и в СМИ, и на разных интернет-площадках. Мнения разделились. Мы собрали самые популярные варианты, народные названия, которые и были вынесены на голосование», – сказали организаторы.

“Крым.Реалии”

Tags: конкурс, крым, мост

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены