Нацлидер России готов освободить украинских пленных

С таким предложением к Владимиру Путину обратился украинский политик Виктор Медведчук.

Президент России Владимир Путин пообещал, что проведет переговоры с руководством самопровозглашенных «Донецкой» и «Луганской народных республик» («ДНР» и «ЛНР») по поводу предложения об обмене пленными, сообщает «Новая Газета».

С таким предложением к президенту обратился лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук. «Хотел бы обратиться к вам с просьбой, касающейся сотен людей и находящихся по обе стороны линии соприкосновения на востоке в условиях лишения свободы», — сказал он.

По словам Медведчука, «сегодня ровно 14 месяцев как не проходят обмены». Он пояснил, что обмен по формуле «всех на всех», сейчас не может происходить из-за того, что у Украины «возникли сложности выполнения этого принципа». Согласно действующему законодательству Украины, такую формулу нельзя реализовать в отношении тех, кто привлекается за особо тяжкие преступления.

«Именно поэтому я хочу обратиться к вам с просьбой, используя ваш авторитет, проявить гуманизм, обратиться к «главам» непризнанных «республик» — господам Захарченко и Плотницкому — провести этот обмен как первый этап обмена всех на всех и освободить указанных лиц», — добавил Медведчук.

В этом случае, отметил он, почти 380 человек «могло бы вернуться домой, к родным, близким и семьям».

«Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством и «Донецкой республики», и «Луганской республики», — ответил на просьбу Медведчука Путин.

В конце июля президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть весь Донбасс в состав страны. Его слова стали ответом на заявление главы самопровозглашенной «ДНР» Александра Захарченко о создании «нового государства Малороссия».

“Новая Газета“