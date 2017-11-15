“Россия, мы знаем что ты делаешь”. А что делает Запад?

«Мы знаем, что генеральный спонсор Путина, всех его аннексий и войн — это Запад, это Европейский Союз».

Заявил на своей в Facebook Айдер Муждабаев.

Запад стал такой смелый, честный. Говорит: Россия, мы знаем, что ты делаешь, и у тебя ничего не получится! Ну, ок. Откро… Опубліковано Айдером Муждабаєвим 14 листопад 2017 р.

Запад стал такой смелый, честный. Говорит: Россия, мы знаем, что ты делаешь, и у тебя ничего не получится!

Ну, ок. Откровенность за откровенность. Тогда и мы можем сказать: мы знаем, что делает Запад. Мы знаем, что генеральный спонсор Путина, всех его аннексий и войн — это Запад, это Европейский Союз. Данный факт надо понимать чётко. Без денег западных стран за углеводородное сырьё, а это близко к 100% валютных поступлений, Путин не смог бы ничего вообще. Его режим не продержался бы у власти и года. Вернули бы и Крым, и ОРДЛО, забыли бы про Сирию и КНДР, ядерное оружие бы сдали за ножки Буша.

Поэтому, несмотря ни на какие правильные резолюции, я не склонен благодарить за поддержку Украины страны ЕС. В огромной степени это такая моральная отмазка, стыдливая индульгенция на грехи. Мины и пули, летящие в наших солдат на Донбассе, орудия пыток, убийств, наручники на запястьях крымских татар — это все куплено на деньги Евросоюза. Других у России просто нет, им просто не откуда там взяться.

В этом смысле Китай ведёт себя более антироссийски, не покупая у Путина газ и нефть. А Европейский союз — прямой пособник путинского режима. Цивилизованный Запад — материальный вдохновитель всех его «достижений». Западные санкции «за аннексию и войну» не идут ни в какое сравнение с потоком сырьевых денег. Это как погрозить пальцем до зубов вооруженному тобой же убийце.

Да, думать об этом неприятно, говорить страшно, нам же надо быть хорошими, благодарными за резолюции, за безвиз.

Но, к сожалению, это правда.

Айдер Муждабаев