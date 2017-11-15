Польша считает, что Россия может начать войну с НАТО

Режим президента Российской Федерации Владимира Путина может начать войну против НАТО.

Такое заявление в интервью New York Observer сделал министр обороны Польши Антони Мацеревич.

“Они (россияне) не исключают этого. Первым шагом, я думаю, является Украина. Но я не исключаю военного нападения на Дальний Восток. Они хотят отвлечь внимание Америки, расширить фронт конфронтации, чтобы создать благоприятную ситуацию для агрессии в Европе”, – сказал Мацеревич, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что режим Путина планирует начать войну против НАТО.

“Если вы посмотрите на карту, Россия всегда помогает врагам Америки: глубокие связи с Северной Кореей, участие в Афганистане и Сирии, поддержка Ирана”, – добавил он.

Также Мацеревич заявил, что сейчас Путин “хочет Украину”, пусть даже и силой.

“С помощью любых средств. Неважно, какими средствами. У Путина много карт в руке. Он хочет восстановить империю. Он хочет получить возможности в Польше и других странах. Но Украина должна быть частью империи, неотъемлемой частью”, – уверен министр обороны Польши.

“ДС“