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Новости

ФБР расследует денежные переводы для российских посольств

buzzfeed
15 ноября 2017

ФБР расследует более 60 денежных переводов министерства иностранных дел России посольствам страны по всему миру, большинство из которых были с пометкой “для финансирования избирательной кампании 2016”.

В правительстве РФ заявили, что деньги якобы были направлены на обеспечение голосования на территориях посольств на выборах в Госдуму.

Общая сумма указанных переводов составляет 380 тысяч долл. Все переводы были сделаны через международный банк Citibank. В частности, 3 августа прошлого года МИД РФ перевел российскому посольству в США 30 тысяч долл. Расследование ФБР проходит в рамках дела о вмешательстве России в американские президентские выборы.

Денежные переводы были сделаны в посольства РФ в почти 60 странах мира – от Афганистана до Нигерии – в период с 3 августа по 20 сентября 2016 года. Как пишет издание, целевое назначение данных средств неизвестно.

Отметим, что выборы в Госдуму прошли 18 сентября прошлого года.

BuzzFeed

Tags: выборы, посольства, США

© Гуляй Поле

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