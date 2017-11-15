ФБР расследует денежные переводы для российских посольств

ФБР расследует более 60 денежных переводов министерства иностранных дел России посольствам страны по всему миру, большинство из которых были с пометкой “для финансирования избирательной кампании 2016”.

В правительстве РФ заявили, что деньги якобы были направлены на обеспечение голосования на территориях посольств на выборах в Госдуму.

Общая сумма указанных переводов составляет 380 тысяч долл. Все переводы были сделаны через международный банк Citibank. В частности, 3 августа прошлого года МИД РФ перевел российскому посольству в США 30 тысяч долл. Расследование ФБР проходит в рамках дела о вмешательстве России в американские президентские выборы.

Денежные переводы были сделаны в посольства РФ в почти 60 странах мира – от Афганистана до Нигерии – в период с 3 августа по 20 сентября 2016 года. Как пишет издание, целевое назначение данных средств неизвестно.

Отметим, что выборы в Госдуму прошли 18 сентября прошлого года.

BuzzFeed