Британия официально обвинила РФ в масштабных кибератаках

Глава Национального центра кибербезопасности Великобритании Кирен Мартин заявил, что Россия осуществляла кибератаки на британские СМИ, телекоммуникационный и энергетический секторы в 2016 году.

Кирен сказал, что Москва “пытается подорвать международную систему”, и ее деятельность является “поводом для беспокойства”.

“Я не могу вдаваться в подробности материалов разведки, но я могу подтвердить, что вмешательство России, которое зафиксировал Национальный центр кибербезопасности за последний год, включало атаки на британские СМИ, телекоммуникационный и энергетические сектора”, – отметил Кирен Мартин.

Он добавил, что его ведомство “активно взаимодействует” с международными партнерами, промышленностью и гражданским обществом для устранения этой угрозы.

The Telegraph