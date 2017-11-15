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Политика

«Антивоенный комитет» Санкт-Петербурга намерен продолжить свою борьбу против российского милитаризма

Андрей Латынин, специально для “Гуляй Поля”
15 ноября 2017

Лидеры организации Диана Ретинская и Денис Уваров решительно настроены продолжать антивоенную деятельность в России, требуя прекратить российскую агрессию против Украины.

Лидер и вдохновитель «Антивоенного комитета» Диана Ретинская, которой в России грозит явно сфабрикованное обвинение по 222 статье уголовного кодекса, выступила с обращением. Диана Ретинская намерена продолжить свою борьбу за прекращение российской агрессии против Украины, российского вмешательства в гражданскую войну в Сирии и добиваться отказа России от тотальной милитаризации.

«Что я буду делать дальше. Бороться! Именно это я и делала полгода. Но все сначала. Постараюсь избежать своих ошибок. А они есть», – подчеркивает Диана Ретинская в своем публичном заявлении.

В первую очередь Диана Ретинская говорит о целях и задачах, которые ставила она, и ее соратники, создавая «Антивоенный комитет». Прежде всего, речь идет о развязанной против Украины войне и оккупации и аннексии Крыма – темах, которые не очень любят поднимать публично в российской оппозиционной среде.

«Когда я и Денис Уваров задумали идею «Антивоенного комитета» 17 июля 2017 года, мы оба понимали, что система России и ее народ токсичен»,  –  с горечью отмечает активистка, рассуждая об обстоятельствах создания своего движения.

Диана Ретинская также сообщает о начале преследований в ее адрес. Констатирует она и попытки различных провокаторов и агентов влияния радикализовать антивоенные акции, подтолкнув деятельность «Антивоенного комитета»  к серьезному конфликту с законом в России, где как известно правит бал «басманое правосудие».

«С начала осени давление на меня стало усиливаться. Русская «оппозиция» открыто ненавидела меня все больше за мой «поганый» язык. Все чаще в моем окружении появлялись «помощники» (провокаторы, агенты), предлагающие действовать пожестче», – сообщает глава организации.

Когда я и Денис Denis Uvarov задумали идею АНТИВОЕННЫЙ КОМИТЕТhttps://vk.com/antivoennyikomitet 17 июля 2017 года, м…

Опубліковано Дианою Ретинською 14 листопад 2017 р.

Уже после освобождения в адрес ее соратника Дениса Уварова прозвучали обвинения в непорядочности. Обвинения эти озвучил в своем комментарии российский политэмигрант Егор Алексеев, получивший статус беженца в Финляндии. Он тесно связан с «Открытой Россией» Михаила Ходорковского.

Скрин, которым Егор Алексеев подтверждал свои слова с комментарием: «К вопросу, «что такое Денис Уваров» и об уровне полемики»

«Антивоенный комитет» – это гнусь и провокаторы. У меня нет вопросов к Уварову. Я редко такое говорю о людях, но это подонок и негодяй. Я бы не хотел обсуждать деятельность этого юноши, создавать лишнюю рекламу. Самое лучшее –  забвение провокатора и негодяя», – заявил Егор Алексеев, в своих комментария.

Последние новости по Ингрии.Михаила Войтенкова, Валдиса Миникаева и Диану Ретинскую только что освободили под подписку о невыезде.

Опубліковано Егором Алексеевим 7 листопад 2017 р.

Диана Ретинская со своей стороны заступилась за своего соратника, отвечая Егору Алексееву на выдвинутые обвинения. По ее мнению – это результат недоразумения и недопонимания между двумя российскими оппозиционными деятелями.

«Он не провокатор, и тем более, не негодяй. Вы просто друг друга не поняли.  Очень жаль. Денис супер классный! Честный, грамотный парень. Да и ты такой же…. Нужно мириться» , – ответила Диана Ретинская на обвинения в адрес Дениса Уварова.

Прокомментировать более подробно этот инцидент обе стороны конфликта отказались. Это свидетельствует о серьезных причинах возникшего между российскими оппозиционными деятелями взаимного непонимания и глубины конфликта.

«Гуляй Поле» напоминает, что 5 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге недалеко от церкви Святой Анны были задержаны антивоенные активисты Диана Ретинская, Михаил Войтенко и Ильяс Миникаев. При осмотре автомобиля Михаила Войтенко, припаркованного недалеко от церкви, в присутствии понятых были обнаружены оружие и взрывчатые вещества. Задержанные сразу заявили о том, что оружие и взрывчатка были подброшены в их автомобиль. Среди обнаруженного арсенала был револьвер, предположительно системы «Наган», несколько ручных гранат и бутылки с «коктейлем Молотова»

Полиция практически сразу задержала троих антивоенных активистов, приехавших на место сбора инициированной Вячеславом Мальцевым «революции по расписанию». В качестве обоснования своих действий полицейские ссылались на наличие у них ориентировки на трех человек, готовящих в Санкт-Петербурге теракт: двух мужчин и одной женщины.

«Правда, любая, здесь – главный враг. За эти сто лет русское общество научилось распознавать запах правды, даже на большом расстоянии, и мгновенно реагирует – мобилизуется в едином порыве, уничтожая источник правды, растаптывая песок, «по которому она ходила», – говорит в своем заявлении Диана Ретинская.

Эти слова лучше всего характеризуют происходящее в России, в особенности тот эпизод участниками которого не по своей воле стали сами антивоенные активисты. Первоначально задержанных даже обвиняли в подготовке террористического акта, впрочем, позже эти обвинения не были предъявлены.

После этого задержанных доставили в 78 отделение полиции. В отделении полиции, оказывая давление на задержанных,  в ходе доследственных мероприятий, попытались заставить их взять вину на себя. Применялись и откровенные угрозы. Одновременно с этим в домах у задержанных были проведены обыски в ночное время, была изъята вся имевшаяся техника.

В полицейском участке выяснилось еще одно обстоятельство данного задержания. Девушка-понятая, в присутствии которой проходил осмотр автомобиля и было обнаружено оружие и взрывчатка, оказалась связана с полицией, что является прямым нарушением уголовно-процессуального законодательства России. Возможно, это обстоятельство повлияло на «исчезновение» из дела обнаруженного в машине оружия. Полицейские не рискнули предъявлять в качестве улики изъятый при понятых наган.

Однако, в итоге обвинения задержанным так и не были предъявлены, а самих их выпустили под подписку о невыезде. Есть мнение, что отказавшись от предъявления обвинений в терроризме, российские власти спустят это дело «на тормозах». Слишком громкий резонанс вызвало это задержание. Так же распространяются слухи, что вопрос решался на самом высоком уровне – во властных кабинетах Санкт-Петербурга.

Тем не менее сохраняется угроза предъявления Диане Ретинской обвинений в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, совершенной, по мнению полиции, группой по предварительному сговору. Такое обвинение в случае рассмотрения его «басманным судом» грозит лишением свободы на срок до 8 лет, с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Андрей Латынин, специально для “Гуляй Поля”

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