Накануне явления новых санкций

Документ станет сигналом нынешним российским политическим и бизнес-элитам о том, что их интересы не пострадают, если они будут держаться подальше от режима Путина.

2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон № 3364 «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В разделе 241 закона содержится призыв к Конгрессу представить подробный отчет, а также возможную классификацию «наиболее значимых высокопоставленных иностранных политических деятелей и олигархов в Российской Федерации по их близости к российскому режиму и сведениях об их чистых активах». В разделе 241 говорится о том, что в докладе будут рассмотрены отношения этих лиц с президентом России Владимиром Путиным и определена степень их участия в коррупционных схемах. В разделе также будут подняты вопросы деятельности российских полугосударственных структур, которые подчинены государству. «Кремлевский доклад», так можно назвать этот документ, должен быть представлен примерно к 1 февраля 2018 года.

Раздел 241 вызвал большой интерес и даже тревогу в политических и бизнес-кругах Москвы. И это понятно. В Москве много говорят о том, кто из политиков, олигархов или других деятелей может оказаться в этом списке, и что это может означать как для них, так и в целом для России.

Во-первых, документ – это сигнал нынешним российским политическим и бизнес-элитам о том, что их интересы не пострадают, если они будут держаться подальше от режима Путина. Кроме того, отчет может четко показать, что для многих было бы лучше, если бы российское руководство воздерживалось от развязывания новых войн или нападок на политические системы США или других демократических стран, как это происходило во время американской президентской кампании в 2016 году и выборов по всей Европе.

Во-вторых, раскрытие фактов о коррумпированных фигурах, близких к режиму Путина, может подтолкнуть правительственные учреждений США более пристально проанализировать те законы и меры, например, против отмывания денег, которые они применяют. В будущем это может привести к замораживанию активов тех, кто связан с коррупцией, а также к процессу возвращения этих незаконно нажитых активов российскому народу.

Как мы идентифицируем тех, кого можем назвать членами правящей элиты России?

Раздел 241 предусматривает два способа:

Близость высокопоставленных политиков, бизнесменов к российскому политическому режиму, включая их участие (открытое или скрытое) в агрессивных (или даже незаконных) действиях Путина. Под такими действиями подразумеваются: вмешательство России в президентские выборы в 2016 году в США; военная агрессия против Грузии и Украины, в том числе, аннексия Крыма; ответственность за бомбардировку гражданских лиц в Чечне и Сирии; убийства Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов и адвокатов.

Участие политических деятелей, бизнесменов, близких к режиму Путина, в коррупционных схемах, что позволило им обогатиться за счет русского народа. Статья 241 предполагает, что российская политическая элита разработала сложную систему клептократии, в которой государственные активы контролируются (и регулярно разворовываются) небольшим кругом людей, близких к Путину.

Поэтому мы полагаем, что при составлении Кремлевского доклада администрация США будет применять три критерия:

Близость определенного лица к российскому режиму, его участие в разработке, подготовке, финансировании и поддержке агрессивных, коррупционных или преступных действий. Богатство человека было получено в результате коррупционных коммерческих операций ради личной выгоды Или же определенное лицо поддержало Путина в коррупционных или других упомянутых выше действиях, даже напрямую не участвуя в них.

Само по себе богатство не должно рассматриваться как нечто предосудительное. Россияне, следовавшие американской (и поистине, всеобщей) мечте о личном благосостоянии посредством предпринимательства, должны быть оценены по достоинству, а не наказаны. Кроме того, формальная должность человека не может рассматриваться как негативный фактор. Как показали «Панамские документы», зачастую крупными мошенниками являются малоизвестные люди, не имеющие официальных регалий.

Очень важно, чтобы Кремлевский доклад был составлен на основе действительно достоверной информации. К счастью, вся политическая элита Кремля, друзья Путина и их бизнес уже были тщательно изучены авторитетными исследователями. Источников информации сейчас много, как много и возможностей для перекрестной проверки фактов. Хотя и существует много дезинформации, но при достаточном умении оценивать качество источников, дезинформацию можно не принимать во внимание.

Так какие категории лиц должны быть включены в Кремлевский отчет?

Речь идет о семи категориях:

Влиятельные политики, негосударственные структуры или бизнесмены, ответственные за агрессивные, коррумпированные или преступные операции в России и за ее пределами. Здесь мы имеем в виду олигархов и тех, кто работает с Кремлем для продвижения российской агрессии и организации наемных сил в Украине и Сирии. Близкий круг друзей Путина из Санкт-Петербурга, с которыми он занимался бизнесом еще в начале 1990-х годов. Правительство США и Европейский союз уже ввели санкции против некоторых из них. «Золотая молодежь». В значительной степени друзья Путина передали свое богатство своим детям, которые в некоторых случаях стали топ-менеджерами крупных компаний. И эти люди, по-видимому, вошли в близкое окружение Путина. Друзья Путина, на которых записаны значительные личные богатства российского президента. Имена некоторых из этих людей стали известны благодаря Панамским документам. Известные всем олигархи, являющиеся крупными бизнесменами и получающие прямую прибыль от ведения бизнеса с Кремлем. Коррумпированные менеджеры государственных предприятий, которые обязаны своими должностями близким отношениям с Путиным и используют свое служебное положения для разворовывания государственных средств. Соответствующие компании, которые принадлежат людям, отмеченным в шестой категории.

Подготовка Кремлевского доклада – проект трудоемкий. Но эти усилия стоят того. Это продемонстрировало бы, что независимо от того, что существует некоторые спекуляции в отношении Администрация Трампа, реакция на российскую агрессию против США, европейских союзников, Украины и Грузии будет решительной. Как нам представляется, администрация США серьезно относится к антироссийским санкциям. И мы надеемся, что Штаты выполнят взятое на себя обязательство подготовить четкий, заслуживающий доверия отчет, как это и предусмотрено разделом 241 Закона «О санкциях».

Андерс Аслунд, Андрей Пионтковский, «Новое Время»