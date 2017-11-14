В Вашингтоне задержана украинка за акцию протеста против пропутинских музыкантов

В ходе акции протеста в Вашингтоне против выступления двух российских музыкантов-сторонников Путина полиция задержала украинскую активистку Олексу Чопивскую

Активистку украинской диаспоры Олексу Чопивскую арестовали в Вашингтоне во время протеста возле Национального собора против организованного с участием посольства Российской Федерации “Концерта за единство”.

Олекса вместе с мамой раздавали листовки посетителям концерта, в котором принимали участие российский дирижер Валерий Гергиев и пианист Денис Мацуев. Оба в 2014 году подписались под письмом в поддержку аннексии Крыма Россией и её политики в отношении Украины.

Охрана собора попросила женщин покинуть территорию. Олекса, которая училась в частной школе для девушек при соборе, отстаивала своё право оставаться на территории родной для неё организации. Женщине, которая возглавляет Американский центр за европейскую Украину и является главным исполнительным директором и основателем Транснациональной образовательной группы и директором Программы мировой экономики в Институте Аспена, будет на год запрещено заходить на территорию собора. Также, по словам охранника, у нее будет запись о судимости.

Голос Америки