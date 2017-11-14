Предложения РФ о миротворцах ООН гибридные, – депутат ВРУ

Гибридные предложения Кремля относительно миротворческой миссии ООН на Донбассе неприемлемо

Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

“Гибридные предложение РФ о “миссию по охране миссии на линии соприкосновения” является абсолютно неприемлемой”, – подчеркнула она.

По словам Геращенко, миротворцы должны присутствовать на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы.

“Мы ожидаем в этом вопросе поддержки наших партнеров-членов ООН и СЕ. Призвала Совет Европы уделять особое внимание проблеме нарушения фундаментальных прав человека в оккупированном Крыму и Донбассе”, – добавила вице-спикер.

Также она заверила, что Киев выступает за возвращение России в международное правовое поле, чтобы Кремль, наконец, начал выполнять свои обязательства.

“ДС“