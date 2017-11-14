Резолюцию ООН по Крыму поддержала 71 страна

71 страна-член ООН поддержала обновленную резолюцию по Крыму, 77 воздержались, а против выступили 25 государств

Голосование прошло на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 14 ноября.

В числе противников, как пишет СМИ, оказались традиционно Беларусь и Венесуэла, но также и Южная Корея.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, на заседании заявил, что Россия продолжает явные нарушения своих обязательств как оккупирующего государства в Крыму.

По его словам, крымчане живут в страхе быть названными экстремистами, террористами или украинскими шпионами, что означает для них уголовное преследование.

Российский представитель назвал документ “оторванным от реальности” и очередной попыткой Украины изменить статус Крыма “вопреки принятому на референдуме решению народа в Крыму”.

В составе украинской делегации на заседание Генеральной ассамблеи ООН прибыли члены Меджлиса крымскотатарского народа, в том числе народный депутат Украины Мустафа Джемилев, украинские дипломаты и правозащитники.

Обновленную резолюцию по правам человека в Крыму Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН в октябре 2017 года. В документе содержится требование к России выполнить временные меры рекомендаций Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках на полуострове.

“Крым.Реалии”