ФСБ оценила ущерб от ложных минирований в $2,5

Ущерб Москвы от анонимных звонков о минировании составил около 150 млн руб. ($2,5 млн)

Об этом сказал замглавы московского управления ФСБ Андрей Яценко на заседании в Мосгордуме.

Яценко добавил, что из 85 субъектов Федерации сообщения о минировании получили в 75.

“Это проблема федерального уровня”, – подчеркнул он.

Напомним, что массовые случаи телефонного терроризма начались в России 11 сентября. География звонков охватила 140 городов. Было эвакуировано более 2 тысяч объектов, включая торговые центры, школы и госучреждения. Число эвакуируемых составило около миллиона человек. Угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

“РИА Новости”