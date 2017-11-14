Несчастливая Москва

В украинском массовом сознании прочно укоренился эпитет «пророссийский». Этим ярлыком маркируют всех без разбору – белых и красных, левых и правых. В общих чертах ярлык «пророссийский» крепят ко всем, кто выступает за добрососедские отношения с Российской Федерацией. Я же считаю подобную маркировку поверхностной и не отражающей истинной сути вещей.

По моему наблюдению ко многим гражданам Украины, называемых «пророссийскими», больше применим эпитет «москвоцентричные». Так исторически сложилось, что на Москву многие украинцы больше ориентируются, чем на Киев. Еще с советских времен, когда Москва выкачивала всевозможные ресурсы из республик, укоренилось мнение, что именно нынешняя столица России это центр мирозданья, на который следует ориентироваться. В Москву за славой и деньгами переезжали одесские юмористы Жванецкий и Карцев. В Москву мотались за дефицитными товарами, которых было не достать в украинских магазинах. Московское телевидение считалось истиной в последней инстанции. Появилась на карте мира независимая Украина, но многие её граждане по-прежнему встречали Новый год по московскому времени, т.е. на час раньше, чем в Киеве. И вот уже двадцать шесть лет как Киев и Москва живут порознь, но всё равно хватает украинцев, чьими умами целиком и полностью владеет игла в Останкино. Великое дело привычка.

Ситуация тонкая и сложная. Запрет вещания российских телеканалов и блокирование российских социальных сетей – меры спонтанные и необдуманные. Те, кто раньше смотрел российские каналы по телевизору, сейчас наблюдают их в интернете. Они как были ориентированы на Москву с её политической повесткой, так и остались. Путем запретов и всевозможных заградительных барьеров людей на переориентируешь с Москву на Киев. Препоны только повышают озлобленность и не способствуют наступлению мира в стране. Переориентировать массы с Москвы на Киев надо не принудительными мерами, а естественным порядком вещей. Я знаю полно персон в Украине, кто ориентирован на Москву, но при этом в российской столице последний раз был еще при СССР. Они по старинке думают, что Москва нынче всё еще та, величественная и златоглавая, славянская и хлебосольная, щедрая и гостеприимная, но это ведь совсем не так. Москва нынче это перенаселенный мегаполис с перегруженными транспортными магистралями и чудовищно нервозными людьми, крутящимися словно белка в колесе дабы ухватиться за остатки былой углеводородной ренты. Москва, нарисованная в воображении москвоцентричного украинца, не имеет ничего общего с настоящей. Эти москвоцентричные украинцы напоминают мне детей в утробе матери – настолько они закрыты от действительности. А им вот взяли и насильно перерезали пуповину в виде общедоступных российских каналов в кабельных сетях – решение крайне сомнительное.

Альтернативой москвоцентричности может стать киевоцентричность. Только массы должны переориентироваться с Москвы на Киев не по указке сверху, а по велению души. А случиться это тогда, когда украинская столица во всех аспектах станет привлекательнее вотчины Собянина. Или хотя бы устремится в погоню за Москвой. Два года назад я побывал на ВДНХ и в Киеве и в Москве. Масштаб несопоставим, это понятно, но речь не об этом. Вроде аналогичные по эстетике городские территории советской эпохи, а вот атмосфера совсем разная. В Москве всё ухожено и прибрано, свежий асфальт. В Киеве чувствуется, что не хватает хозяйской руки выставочным павильонам и окружающим землям.

Киеву мешает его немного провинциальный менталитет. Киевлянам надо перестать оборачиваться на Москву, начав просто качественно и добросовестно делать своё дело. Это при СССР Москва была законодательным центром для всех и на неё все вынуждены были посматривать пристально, а сейчас чего фокусироваться на Москве? Мы живем в эру информационных технологий. Любой специалист в своей отрасли может с помощью интернета узнать, чем дышат мастера в его сфере в Милане, Лондоне или Нью-Йорке. Для этого, конечно, следует знать английский язык. Зацикленность на Москве сегодня это признак отсталости и ретроградства.

По-настоящему пророссийских граждан на Украине мало. Пророссийский гражданин это тот, кто сам пожил в России и которому по душе чекистские порядки, навязанные командой Путина – бывают мазохисты, желающие жить в колонии строгого режима. Зато хватает граждан, уверовавших в иллюзорные картинки, производимые московским телевидением, которое они смотрят еще по советской привычке – это москвоцентричные граждане. Какая спросите вы разница между пророссийскими и москвоцентричными? Разница между ними существенна. Москвоцентричных в теории вопроса и на практике можно переориентировать на Киев. Пророссийских – нельзя.

Киев должен рождать символы, смыслы, интонации, что заденут сердца москвоцентричных украинцев. Силой здесь не получится добиться результата. Выйдет лишь обратный эффект. Только теплом и любовью удастся притянуть тех, кого еще привлекает суровая российская столица. Москва давно уже не та. И это касается всех аспектов. Взять, к примеру, кинематограф. При СССР туда тянулись, потому что была кузница кадров ВГИК, высококлассная школа ВКСР. Наверх проходили лучшие из лучшие. Кинематограф в доинтернетную эпоху был высоко прибыльной отраслью экономики. А сейчас в российском кино выстроена система, целиком и полностью основанная на средствах государственного бюджета. При СССР зарабатывали с проката фильма в кинотеатрах, в России зарабатывают с освоения выделенного на съёмки бюджета. Всё нынче целиком и полностью завязано на воле слуг государевых. Без демонстративной лояльности к политическому режиму Путина государственного финансирования не видать.

У Андрея Платонова был замечательный роман «Счастливая Москва», а вот сегодняшняя Москва это несчастливый город несчастливых людей. Сосредоточение неврозов, патологий и расстройств. Очаг деспотии и центр тирании. Печально, что многие граждане Украины всё еще сфокусированы на этом городе, где азиатов становится всё больше, а славян всё меньше. Залог ухода от Москвы это современный и комфортный Киев, соответствующий мировым стандартам созидания и потребления. Ругать Россию украинцам нынче бесполезно, т.к. там никто ничего не слышит и не видит, поэтому лучше направить энергию в правильное русло, потратив её на улучшение благосостояния своей страны. Станет Киев ярким социально-культурным центром и к нему потянутся люди безо всякого принуждения. Ну а Москва может и дальше сколь угодно продуцировать беды для внутрироссийского пользования, выдавая их за победы. Главное, чтобы Москва поскорее отстала от Украины и её граждан…

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля»