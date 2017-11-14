«Газпром» признал для себя большую опасность новых американских санкций

«Газпром» признал, что новые американские санкции создают риски для всех существующих и строящихся экспортных газовых магистралей. Об этом говорится в отчете компании за третий квартал.

«Введение данных санкционных мер может создать риски как для реализации перспективных газотранспортных проектов “Турецкий поток” и “Северный поток-2”, так и обслуживания действующих экспортных газопроводов, таких как “Северный поток” и “Голубой поток», — отмечается в документе.

Санкции могут отрицательно сказаться на участии иностранных лиц в отдельных новых проектах компании, полагают в «Газпроме». Для точной оценки рисков необходимы официальные разъяснения со стороны Министерства финансов США, подчеркнули в компании.

Международное рейтинговое агентство S&P полагает, что из-за новых антироссийских санкций США на газовом рынке Европы растет неопределенность.

«Газпром»