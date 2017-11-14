Российская политика в азиатско-тихоокеанском регионе: игра в свои ворота

Мировые СМИ внимательно следят за азиатским турне Дональда Трампа, ведь во время рабочих встреч лидеров государств решаются важные политические и экономические вопросы. Одна из стран региона – Россия, судя итогам последних встреч, перестает играть значимую роль в глобальных мировых процессах.

Третий лишний?

Начав свое первое большое турне по странам Азии, американский президент определил довольно амбициозные цели. С одной стороны, глава Овального кабинета должен быть хоть как-то обрисовать внешнюю политику США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с другой – решить давно назревшие проблемы и трения с ключевыми игроками.

Как и ожидалось, Северная Корея стала лейтмотивом его визитов в Токио, Сеул и Пекин, где Дональд Трамп с одной стороны пытался заверить партнеров (Японию и Корею) в политической и военной поддержке, с другой стороны – продемонстрировать Китаю безальтернативность мирной опции решения проблемы. После прихода Дональда Трампа к власти, США оказались в довольно сложной ситуации: с одной стороны – шаткое положение президента внутри страны – «под прицел»попала вся команда и родственники Трампа, которых собственные спецслужбы обвиняют в связях с Россией.

На внешнеполитическом фронте обстановка стала еще более динамичной: выход США из Транстихоокеанского партнерства, выпады сторону Китая, обострение отношений с Пхеньяном поставили перед аналитиками сложную задачу спрогнозировать развитие ситуации в мире.

Китайский истеблишмент во главе «ядра партии» могущественного Си Цзиньпина выглядит намного более тяжеловесным и выдержанным игроком. Лидер КНР, консолидировав свои внутреннеполитические позиции после 19-го съезда КПК, будет продолжать их укреплять и во внешней политике. Приняв Дональда Трампа в императорском Запретном Городе, Си Цзиньпин создал хороший фундамент для укрепления отношения с США: стратегическим партнером и конкурентом, но не противником. Хотите устранить дисбаланс в двусторонней торговле? Вот вам сделки на $253 млрд. Упрощенный доступ американских товаров на китайские рынки? Пожалуйста. В философии взаимной выгоды (win-win)в выигрыше находятся обе стороны. Вашингтону нужно укрепить свои отношения с набирающим силу Китаем и решить Корейскую проблему. Пекину жизненно необходим американский рынок и технологии.

Россия в данном балансе сил почувствовала себя, мягко говоря, неуютно и дезориентировалась в вопросе с кем дружить. Нормализации отношений с Вашингтоном мешают все более ужесточающиеся санкции и невосприятие практически всем Западным миром «империи зла». Пекин, на первый взгляд, став ключевым политическим союзником, не хочет усиливать экономическую составляющую отношений. Китай не может быть проамериканским или пророссийским – он прокитайский.

Подписанные недавно газовые проекты между химическим гигантом Sinopec, Bank of China и фондом China Investment Corporation совместно с американской компанией Alaska Gasoline Development позволят разрабатывать сжиженный природный газа на Аляске. Объем инвестиций оценивается в $43 млрд., и по мнению ряда экспертов, проект может стать одной из альтернатив российскому газопроводу «Сила Сибири». Мощность СПГ-завода составит 20 миллионов тонн сжиженного газа в год (примерно 27,6 миллиардов кубометров). Отказ китайцев финансировать «Силу Сибири» и кооперация с американскими компаниями демонстрирует взвешенность и прагматичность китайской политики, которая направлена на реализацию своих национальных интересов, в том числе обеспечение собственной энергетической безопасности.

Сирия – триггер российской безопасности

Примером растерянности российской внешней политики стал недавний саммит Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) во Вьетнамском Дананге. Саммит АТЭС – форум 21 экономики самого развивающегося региона, где непаханое поле дипломатический, экономической и политической работы. Но российские СМИ, как завороженные, следили за тем, удастся ли Путину столкнуться в кулуарах с президентом США. Удалась только неформальная, официальная была отменена американской стороной.

Ситуация с «невстречей» Путина и Трампа во время саммита демонстрирует глубокий кризис в отношениях, который не преодолевается. Спасательным кругом стало совместное заявление с США по Сирии, которое российские медиа «подняли на щит», мол, вместе будем бороться с террористами ИГИЛ и без нас американцам никак не справиться. Конкретики в документе – никакой, всего лишь общие фразы о борьбе с терроризмом и необходимости уменьшить человеческие страдания.

Для Путина – такой документ стал едва ли не единственным, что смогли вынести из саммита, но для Трампа в его непростой внутреннеполитической обстановке заявление было воспринято крайне негативно.

Председатель комитета Сената США по вооруженным силам Джон Маккейн назвал сотрудничество с режимом российского президента Владимира Путина по решению военного конфликта в Сирии угрозой национальной безопасности США. С этим согласны и в американском аналитическом центре RandCorporation. Эксперт Колин П. Кларк, автор многих материалов (по совместительству – сотрудник Международного центра по борьбе с терроризмом) в своем исследовании за несколько дней до форума в Дананге делает вывод что Соединенные Штаты не должны рассматривать Россию как партнера по борьбе с терроризмом. Любые усилия по сотрудничеству в этой области должны быть разумными, измеренными и обрабатываться с необходимой степенью скептицизма, которой он заслуживает. Свою позицию аналитик обосновывает тем, что Москва из-за своих внешнеполитических венчурных проектов, сама становится мишенью для террористов.

В то время как США стремятся к поражению Исламского государства в Ираке и в Сирии, прекращению войны в Сирии и стабилизации стран на периферии НАТО, Россия действует совершенно наоборот. Москва пытается спроецировать власть на Ближний Восток, восстановить свою прежнюю сферу влияния вдоль границ НАТО, разжигать нестабильности в прозападных странах. Автор считает, что на фоне последних событий в Сирии, Россия сама может оказаться мишенью для террористических атак, так как желание Москвы расширить влияние на Ближнем Востоке прямо противоречит интересам суннитов. Предоставление военной помощи сирийскому лидеру Башару Асаду, укрепление связей с шиитским Ираном и ливанской «Хесбаллой» ставит Москву в конфронтационную позицию суннитскому миру. В видеообращении, боевик Исламского государства напрямую угрожает Путину, ссылаясь на вмешательство страны в Сирию и ее растущий альянс с Асадом, Ираном и ливанской «Хесболлой». «Россия никогда не была равным партнером в борьбе с исламским экстремизмом – ее военные и разведывательные службы мало что могут предложить», – считает эксперт.

Подводя итоги, можно сказать, что стремление Путина снова превратиться в «рукопожатного» лидера глобальной державы, выглядит нелепо. Десант чиновников и олигархов во главе с российским президентом в последнее время не приносит никаких плодов. Статус источника нестабильности и терроризма прочно укрепился за лидером Кремля, поэтому глобальные и региональные игроки уже не воспринимают Россию как равноправного и ответственного партнера.