Комар прикрывает динозавра. Зачем в РФ судят украинофоба

Ничего нового не произошло. Россия пустила под нож своего, чтобы что-то доказать чужим.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к году условно человека за разжигание в социальной сети “ВКонтакте” ненависти к украинцам

Суд установил, что в августе 2014 г. мужчина разместил в одной из групп в социальной сети текст: “С целью возбуждения ненависти и вражды по признакам национальности к украинцам”. В приговоре фигурирует формулировка: “Обвиняемый хотел унизить достоинство человека и группы лиц по признакам национальности в отношении украинцев и представителей народов Средней Азии”.

Так что же произошло в петербургском суде?

Жертвовать своими солдатами – излюбленная тактика российских военачальников. Информационные войны – это тоже войны. В них есть свои генералы, солдаты, силы специального реагирования и тяжелая артиллерия в виде Киселев TV. Троллем-ненавистником просто пожертвовали, чтобы продемонстрировать “непредвзятость российского правосудия”.

Сейчас, когда Ильми Умеров, осужденный за слова об украинской принадлежности Крыма, рассказывает западным дипломатам о преследованиях украинцев за высказывания в соцсетях – “образцово-показательное” уголовное дело против украиноненавистника было бы как нельзя кстати.

Ничего нового не произошло. Россия пустила под нож своего, чтобы что-то доказать чужим. Первое, что стоит за решением суда, – это попытка создать иллюзию законности уголовных дел против тех, кто поддерживает Украину. Для того чтобы утверждать, что против украинских граждан не ведутся показательные расправы, необходимо осудить кого-то за статьи против украинцев.

Казалось бы, все вполне логично. Огромное число российских неадекватов забрасывали соцсети постами, оскорбительными для украинцев. Распятые мальчики, призывы к уничтожению, рассуждения о том, что никаких украинцев не существует и что вопросы триединства славянских народов необходимо решать добрым словом и автоматом Калашникова – все это непрерывно выливалось на головы пользователей российского и украинского сегмента интернета. Особенно в этом плане отличились российские “ВКонтакте” и “Одноклассники”.

Не стоит обманываться. Все российские интернет-достижения – это не дело отдельных предпринимателей и новаторов. Это заложенные Лубянкой “плацдармы”, с которых “смотрящим” разрешалось получать прибыль до поры до времени. Когда время настало – все, что было создано: от развлекательных камеди-шоу до групп любительниц вязания крючком – все это было рекрутировано на захватническую войну.

Архитекторы пропаганды ненависти никогда не собирались нести ответственности за свои преступления. Они рассчитывали на то, что “победителей не судят”. Им не хотелось думать, что ответственность за разжигание ненависти рано или поздно наступит, как наступила она для пропагандистов нацистской Германии. Показательно, что судить путинскую информационную гвардию начали уже сейчас. Это означает, что надежды на победу дела мирового путинизма с каждым днем все меньше. Поэтому и принято решение обвинить в охватившей российских граждан украинофобии случайных пользователей соцсетей. Это, мол, они своими постами свели с ума всю Россию. А не хорошо отлаженный и прекрасно финансируемый агитпром. То, что происходит сегодня в российском пропагандистском лагере можно сравнить со сменой мундира. Вражеские информационные офицеры еще не бегут, переодевшись в женское платье. Но тревожные взгляды уже шарят по шкафам в поисках подходящего “камуфляжа”.

Не стоит радоваться внезапному “прозрению” российской Фемиды. Пока на скамье подсудимых не окажутся Путин, Шойгу, Мария Захарова, Лавров, Киселев и прочие разжигатели войны, “пятиминутка ненависти к Украине” не закончится. Пока зачинщики войны будут оставаться на свободе, в прекращение официального российского великодержавного шовинизма не стоит верить. Россия “сдает” своих. Но это не значит, что она готова разжать челюсти и отказаться от намерения растерзать Украину. Суд в Петербурге, который судит человека за “разжигание ненависти к Украинцам”, – это сталинские “тройки”, которые судят случайного доносчика за разжигание массовых репрессий против советских граждан. Абсурд и вранье, означающее что античеловеческая система жива и ищет способы в очередной раз переродиться, чтобы избежать окончательного краха.

Лариса Волошина, «Деловая столица»