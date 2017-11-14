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Новости

Захарченко утверждает, что Сурков и Волкер бредят

"ДС"
14 ноября 2017

Главарь “ДНР” Александр Захарченко раскритиковал план введения в Донбасс миротворцев ООН и назвал его “оккупацией региона при содействии американцев”

Об этом говорится в сообщении сепаратистского ресурса боевиков, передает.

“Если такие разговоры (о размещении миротворцев – ред.) идут, то это на уровне бреда. Нас, разумеется, никто не уважает … Это неуважение, в первую очередь, к Украине… Это будет Африка, в которую входит контингент, и президент этого государства будет под охраной оккупационных войск”, – убежден террорист.

Накануне США представили России дополнения к предложенному Кремлем варианту резолюции о введении миротворческой миссии ООН на территорию оккупированного Донбасса.

Об этом сообщил помощник президента России Владислав Сурков по итогам состоявшейся 13 ноября встречи в Белграде со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

ДС

Tags: Александр Захарченко, Волкер, миротворцы, Сурков

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