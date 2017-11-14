Новую резолюцию ООН по Крыму поддержали уже 40 стран

Проект обновленной резолюции ООН «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина» уже поддержали 40 стран.

Об этом, прибыв в Нью-Йорк для продвижения документа, рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, сообщает

«По состоянию на сейчас мы имеем четыре десятка стран, которые присоединились к числу соавторов резолюции, внесенной на выполнение инициативы Президента Украины Петра Порошенко, о чем он заявил во время общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре», − сказал он.

Дипломат сообщил, что в настоящее время украинцы активно работают над продвижением документа среди стран-членов ООН.

«Проводятся многочисленные двусторонние встречи с нашими партнерами и не только для того, чтобы получить максимальную поддержку во время голосования», − добавил чиновник.

По его словам, язык документа − «довольно мощный и жесткий, с четкими однозначными формулировками, а его целью является защита прав и свобод граждан на украинском полуострове».

Кислица сообщил, что в Нью-Йорке ожидается приезд лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, а также недавних политзаключенных Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. «Они также присоединятся к процессу продвижения резолюции в ООН», − резюмировал дипломат.

Укринформ