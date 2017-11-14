Сурков и Волкер обсудили введение миротворцев на Донбасс

США представили России дополнения к предложенному Кремлем варианту резолюции о введении миротворческой миссии ООН на территорию оккупированного Донбасса.

Об этом сообщил помощник президента России Владислав Сурков по итогам состоявшейся 13 ноября встречи в Белграде со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

«Подробно обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН в Украине. Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза − двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми», − сказал он.

По словам Суркова, стороны решили продолжать работу по сближению позиций, отметив, что «минские соглашения должны быть реализованы».

В то же время Волкер заявил, что «у США и РФ различные концепции достижения мира на Донбассе, но стороны продолжат совместную работу».

Ранее Волкер заявлял, что присутствие миротворческой миссии на Донбассе возможно только после вывода российских войск оттуда.

«Невозможно перейти к другим вещам, если вопросы безопасности не закрыты», – сказал Волкер, подразумевая, что присутствие российских террористическо-оккупационных войск делает вопрос безопасности региона открытым.

В начале сентября Владимир Путин сказал, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Он подчеркнул, что нигде, кроме линии соприкосновения, миротворцы находиться не должны. Москва изложила все предложения в проекте резолюции и внесла его на рассмотрение в Совбез ООН.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворцы должны размещаться как на территории Донбасса, так и на российско-украинской границе.

ТАСС