Три столпа жизни российских регионов

Влияние «темных лошадок» региональных элит на политические, экономические и социальные процессы.

Сейчас в России параллельно реализуются несколько общественно–политических процессов. Во-первых идет активная подготовка к очередному всенародному шоу «Выборы Путина», это процесс уже окрестили «блядский цирк». О своем желании выдвинуться кандидатами на «выборах» заявили, помимо основного, несменяемого кандидата – телеведущая Ксения Собчак, порноактриса Елена Беркова, журналистка Катя Гордон, актер Алексей Панин и другие персонажи – разбавляют стандартно-унылый пул федеральных политиков, служащих обычным фоном кремлевскому «небожителю». Правда, официальной регистрации кандидатов пока нет, так что об истинных намереньях мы узнаем только в январе.

Впрочем, с этим процессом все более-менее понятно. Если выборы и пройдут, то это фактически закроет вопрос о легитимности российских федеральных властей. Если в выборах президента примет участие оккупированный и аннексированный Крым, любой кандидат, выигравший выборы автоматически становится нелегитимным в глазах мировой общественности. Если же признать такие выборы – это будет и признание российским Крымского полуострова. Не исключено, что подспудно ставка делается и на такой вариант легитимизации российского военного преступления, с молчаливого согласия всех остальных, признающих российские президентские выборы.

Впрочем, в России есть вариант исключить Крым из президентских выборов. Для этого в Крыму достаточно создать чрезвычайную ситуацию, например посредством терактов. После этого вводиться режим контртеррористической операции (КТО) и выборы на данной территории отменяются. Террористы в Крыму уже давно назначены, проведение КТО тоже в России отработано. Остается только создать прецедент, для начала процесса, а с этим вроде проблем в России никогда не было.

Вторым, и даже возможно более важным, чем выборы, мероприятием в нынешних условиях становится Мундиаль – XXI чемпионат мира по футболу. Подготовка к этому действу идет серьезная, вплоть до изменения учебных графиков в академиях и университетах городов, принимающих матчи. Собираются даже выселять студентов из общежитий, чтобы принять приехавших туристов, а самое важное – расселить бойцов Росгвадии, коим будет поручено охранять общественный порядок на мероприятиях Мундиаля.

В нынешних условиях, фактической изоляции, Мундиаль для России – это не просто акт самовозвеличивания, каким была Олимпиада в Сочи 2014 года, но и очередная площадка для столь любимой Кремлем «кулуарной» дипломатии. В рамках таких мероприятий всегда можно организовать неофициальные встречи с главами других стран и попробовать обсудить вопросы. В условиях, когда лидер первой экономики мира вытирает об твой пиджак свою руку, явно брезгуя общением на людях – выбора просто не остается, поэтому будет использоваться даже этот шанс установить хоть какие-то контакты, и может быть, о чем-то даже договориться…

А вот третий процесс, проходящий относительно незаметно, играет даже большую и первостепеннейщую роль, хотя и подавлен фоном из первых двух процессов. Речь, конечно, идет о процессах внутри регионов, в которых вопросы Крыма и международной политики мало кого волнуют. На региональном уровне в фокусе внимания и общества и элит – совсем иные вопросы.

С начала осени Россию потряс ряд громких отставок региональных лидеров. Процесс даже получил название «губернаторопад», а правильность или неправильность новых назначений временных, до будущих региональных выборов, глав регионов будет видна уже в марте. Основная задача кремлевского «небожителя» в этих назначениях – обеспечить себе лояльность регионов. Надо понимать, что несмотря на всю вычурность своей политической позиции, Владимир Путин будет стремиться показать свою «открытость», поэтому сами выборы, как ни странно, могут пройти безупречно с точки зрения соблюдения самой процедуры.

А вот тут одна из главных ролей, несомненно, у губернаторов: именно им необходимо обеспечить приличную явку и нужный процент голосов за нацлидера. Впрочем, губернаторы с этим и раньше обычно справлялись, но теперь требуются более прозрачные схемы. Для этого и назначаются люди, имеющие вес и влияние в среде местных элит.

Сама ситуация в российских регионах, мягко скажем, очень сложная. Отсутствие средств к существованию у населения ряда регионов, неспособность властей выполнять свои обязательства по выплате зарплат, и до реального противостояния с федеральным центром на фоне наличия внутренних радикальных сил, как это сейчас происходит в Татарстане. Такая картина не может не беспокоить федеральные власти, правда реальных рычагов влияния на ситуацию у них остается не так уж много.

В этом плане очень интересный инцидент произошел недавно на Брянщине. Поводом послужило «журналистского расследование» Эдуардом Петровым деятельности бывшего губернатора Брянской области Николая Денина. После отстранения от должности осенью 2014 года Николай Денин в скором времени был заключен под стражу, и в настоящее время он отбывает срок по приговору суда. Николая Денина обвинили в злоупотреблении властью и в растрате областных бюджетных средств.

Отметим, что сам Николай Денин вину свою не признает, и как человек осторожный, особо не комментирует свою губернаторскую деятельность. Впрочем, для Брянской области Николай Денин – фигура несомненно знаковая, будучи одновременно одним из старожилов в политике области и ярким представителем местного агробизнеса.

«Имущество Денина и его родственников конфисковать, а самого – расстрелять. Так бы поступил Сталин. И был бы прав. Ишь ты, Россия-24 из него святого мученика сделала, видимо тоже в доле с этим мерзавцем», – комментирует поделку Эдуарда Петрова один из жителей Брянщины, возмущенный облагораживанием образа Николая Денина в творении российского бойца-пропагандиста.

Однако отношение к Николаю Денину в Брянской области не столь однозначное, не все воспринимают его, как дьявола во плоти. Есть и диаметрально противоположенные мнения насчет бывшего губернатора и оценки его заслуг перед Брянщиной.

«Человек с ноля поднял птицефабрику, там работают сотни людей, получают как-никак зарплату, и что? Людей бросили на произвол судьбы. А еще с утра и до вечера по ТВ крутят, что правительство и госорганы должны поддержать бизнес и предприятия», – говорит житель Брянщины встающий на защиту своего бывшего губернатора.

В существовании персонажей подобных Николаю Денину и заключается одна из главных проблем для федеральных властей. Особенно если эти персонажи считаются незаслуженно обиженными, хотя бы некоторыми гражданами этих регионов. Иначе это порождает ситуацию «темной лошадки», которую в любой момент могут поднять как флаг противостояния «регион-центр». Особенно если сменщик такого регионального лидера не совсем вписывается в местные условия и наживает себе врагов среди значительной части жителей и элиты этого региона.

И хотя сейчас ситуация может казаться стабильной и не предвещающей ничего катастрофичного, неизвестно в какую сторону качнется ситуация завтра. Особенно на фоне развивающихся региональных проблем и общего экономического кризиса в России. А такие персонажи, за счет своего реального влияния, способны изменить общественные и даже политические настроения в своих регионах.

Олег Шро, специально для “Гуляй Поля”