Кремль – народу: Даю установку

Федеральная власть начала выступать в роли психотерапевта — именно так будет строиться ее общение с недовольными гражданами вплоть до мартовских выборов.

Путин с Трампом не поговорил. Зато побеседовал с Василием Московцом, участником движения «Стоп ГОК» в Челябинске. Любой букмекер поставил бы сто к одному в пользу президента США. Но международная политика — сплошная конспирология, всей правды никто не знает. А вот ночной звонок президента активисту, а потом еще обманутым дольщикам, да еще из-под небес, с борта самолета — жест эпический, почти как личное участие Петра в спасении жертв наводнения в Санкт-Петербурге.

Очевидно, это не экспромт из-за сочувствия к гражданам, до которых местной власти дела нет. Понятно и то, что президент не предложил (и не мог предложить) никаких рецептов решения острых проблем. Он выступил в роли психотерапевта, но людей именно это обнадежило. С большой вероятностью можно предположить, что именно по этому алгоритму в условиях падения социального самочувствия будет строиться общение федеральной власти с недовольными гражданами вплоть до мартовских выборов.

Главное — снять напряжение и успокоить. Претензии по конкретным недоработкам — к местным властям, у которых слишком часто просто нет ресурсов, чтобы решить вызвавшие конфликт проблемы. Тот же губернатор Челябинской области Борис Дубровский меж двух огней — необходимостью в условиях долгой рецессии и социальной напряженности продвигать амбициозные проекты, чтобы поднять экономику региона, и не менее острой потребностью сохранить у экологов и обманутых дольщиков воодушевление после разговора с президентом, который дальновидно не взял на себя никаких обязательств.

Критики России, упирая на ее научную отсталость, часто обращают внимание на отсутствие у нас собственных ноу-хау. Наветы и поклепы! К примеру, Россия — родина сеансов массовой психотерапии. Наиболее удачные адепты революционного направления — Алан Чумак и Анатолий Кашпировский. (Замечу, что на определенном этапе жизни я был близко знаком с этими выдающимися персонажами, так что знаю, о чем говорю. Алан Владимирович неоднократно заряжал воду в моем графине, а Анатолий Михайлович шесть раз подавал на меня в суд.) Во всем цивилизованном мире массовые сеансы психотерапии запрещены. Причина неоспорима — отсутствие обратной связи между целителем и пациентом, что может привести, а иногда приводило, к трагическим последствиям. У нас массовая психотерапия процветала много лет, в том числе на телевидении. Некоторые въедливые и вредные люди уверяли, что русский народ из-за своей склонности к патернализму и почитанию власти просто создан для массовой психотерапии.

Алана Чумака уже нет с нами, а Анатолий Кашпировский далеко, но дело их живет. Массовой психотерапией теперь занимается федеральная власть. Министр экономики Максим Орешкин каждую неделю выбрасывает протуберанцы оптимистичных прогнозов, суть которых сводится к росту ВВП на уровне двух процентов в год. Неважно, что реальные доходы падают три года и прогресса не видно. В окрестных странах такой результат приводит к поражению на выборах и отставке, но у нас — повод поднять бокалы и восторгаться пышными тостами.

Воодушевление важнее результата. Слово важнее дела. И это правильно, ведь Россия — страна не скучного рационализма и деловой суеты, а цитадель душевной гармонии и сердечной благости. В мире не найти другого правительства, которое почти десять лет держит экономику в тисках между кризисом и рецессией, но при этом никакой угрозы своему существованию не видит. Авторитарные режимы, развитые демократии, последние монархии и даже фейковые государства — везде от министров требуют результат. Но у России — свой путь. Сначала мы поверили в экономическую теорию Маркса, а теперь настолько прокляли все экономические законы, что плюем на экономику. Над правительством, как бы оно не спотыкалось, не каплет, реальной угрозы нет и не предвидится.

Исходя из сказанного, я уверен, что ни один из экономических планов, над которыми корпели различные команды умных экономистов, не будет принят. И никакой модернизации и попыток избавиться от нефтяной зависимости в России предпринято не будет. Зачем дергаться? Власть в ее тесном единении с народом пришла к выводу, что не надо стремиться к тому, чтобы стало лучше. Главная цель — чтобы не стало хуже. Реформы — это риск, а нынешний уровень жизни позволяет терпеть и трепетать при виде спускающегося с небес правителя, который отечески говорит хорошие слова.

Хотя 20 миллионов российских граждан живут за чертой бедности, а каждый шестой работник жалуется, что его заработка не хватает на то, чтобы элементарно прокормить семью, риск массовых волнений, не просто минимален, но близок к нулю. Массовые протесты, как показывают события в Челябинске, — единственное, чего в условиях полной зачистки политического ландшафта боится власть, В Венесуэле возможен «марш кастрюль», а в России — невероятен. Россия готова прощать Венесуэле все долги, а российские граждане готовы прощать родимой власти ее полное бесплодие.

Кстати, в Саудовской Аравии начались массовые аресты в элите. В застенке уже 11 принцев королевской династии. Поскольку последний визит короля Сальмана перед репрессиями был в Россию, некоторые досужие политологи высказывают соображение, что он приезжал за консультациями. Глупость, конечно. Приезжал, чтобы заручиться нейтралитетом с учетом присутствия военных сил России в регионе.

Но важнее другое. Саудовская Аравия берет курс на модернизацию, на высокие технологии, на избавление от нефтяной зависимости. Пока нефть — 75% саудовского ВВП. Вдохновитель модернизации молодой принц Мухаммед (приезжал в Санкт-Петербург на экономический форум) обещает, что через 10 лет его страна слезет с нефтяной иглы. Репрессии необходимы, чтобы казнокрады и консерваторы не мешали новому курсу. Президент Трамп, который недавно плясал с саблями в кругу арестованных принцев, горячо поддержал аресты.

Саудовская Аравия — оплот ваххабизма и так называемых традиционных ценностей. Но почему-то кажется, что «дремучие ваххабиты» осилят модернизацию. Даже они. А мы не можем решиться. Наши министры — еще большие консерваторы, чем арабские принцы. Лучше будем лечить народ.

Как все-таки наладить экономику? Мы уже научились собирать гастарбайтеров из Средней Азии. Можно пригласить в качестве руководителя экономического блока китайского коммуниста. Или позвать арабского принца. Хуже не будет.

Сергей Лесков, «Росбалт»