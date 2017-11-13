Немецкий журналист: Чтобы выжить, России придется идти по украинскому пути

Немецкий журналист Борис Райтшустер полагает, что только демократия и реформы могут предотвратить катастрофу в России.
“Если уж говорить о России после Путина, то единственный путь ее выживания – это украинский путь, – отметил Райтшустер.
По его словам, хотя в Украине осталась коррупция, олигархизм, но есть консенсус в обществе, что с этим надо бороться.
“А в тоже время в России весь этот навоз объявили святой землей. Мол, коррупция – это нормально, олигархизм – это хорошо!”, – подчеркнул Райтшустер.
Напомним, в 2014 году в Украине произошла революция и был свергнут коррумпированный режим Виктора Януковича.
Россией уже 18 лет правит Владимир Путин.
“ДС“