Немецкий журналист Борис Райтшустер полагает, что только демократия и реформы могут предотвратить катастрофу в России.

“Если уж говорить о России после Путина, то единственный путь ее выживания – это украинский путь, – отметил Райтшустер.

По его словам, хотя в Украине осталась коррупция, олигархизм, но есть консенсус в обществе, что с этим надо бороться.

“А в тоже время в России весь этот навоз объявили святой землей. Мол, коррупция – это нормально, олигархизм – это хорошо!”, – подчеркнул Райтшустер.

Напомним, в 2014 году в Украине произошла революция и был свергнут коррумпированный режим Виктора Януковича.

Россией уже 18 лет правит Владимир Путин.

“ДС“