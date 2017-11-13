WADA получило новые доказательства применения допинга россиянами

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило базу данных по допинг-тестам российских спортсменов, которая может предоставить дополнительные доказательства, способные повлечь за собой новые санкции в отношении России

Базу данных агентство получило через информатора.

Архив содержит информацию о тысячах тестов спортсменов, взятых московской лабораторией с января 2012 по август 2015 года. База может предоставить дополнительные доказательства, что способно повлечь за собой новые санкции в отношении России.

“WADA продолжает основываться на результатах исследования независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена”, – заявил глава WADA Крейг Риди.

По его мнению, Москва должна публично признать выводы Макларена. “Только в этом случае мы сможем наконец двигаться дальше и восстанавливать доверие к российскому спорту”, – добавил Риди.

Как известно, с лета 2016 года две комиссии МОК расследуют обвинения, представленные в докладе независимой комиссии WADA по РФ. В частности, Россию обвиняют в систематических манипуляциях с допинг-пробами и применении допинга отдельными российскими спортсменами на зимних Играх 2014 года в Сочи. 5-7 декабря на заседании исполкома МОК в Лозанне должно быть принято решение о штрафных мерах.

Ранее The New York Times сообщал, что руководители МОК хотят запретить исполнение гимна России на Олимпийский играх в 2018 г. или запретить российской команде участвовать в церемонии открытия Олимпиады.После этого Россия заявила, что вовсе может отказаться от участия в Олимпиаде.

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