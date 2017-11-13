Политтехнолог рассказал об отношениях Тимошенко и Путина

У лидера “Батькивщины” Юлии Тимошенко был хороший личный контакт с президентом России Владимиром Путиным во время встреч

Об этом в интервью телеканалу “112 Украина” заявил политтехнолог Алексей Ситников, являющийся автором знаменитой “Юлиной косы”.

“Я был одним из тех, кто это (встречи Тимошенко с Путиным) устроил. Но они общались вдвоем. Я абсолютно убежден, что они с пиететом друг к другу относятся”, – сказал Ситников.

Он также рассказал, что Тимошенко начала носить знаменитую косу по нескольким причинам. Ситников отметил, что в конце 90-х годов он работал с Тимошенко и предложил ей образ с косой. По его словам, у политика был большой антирейтинг, поскольку ее воспринимали не как украинку.

“Возникла идея, что ей просто на лбу надо поставить штамп, что она украинка”, – сказал он.

Ситников добавил, что еще одной причиной такой антипатии граждан была привлекательность Тимошенко.

“У мужчин крышу сносило – и у меня сносило, и у всех сносило. Вот эта боязнь женщин, что появляется какая-то конкурентка в публичном пространстве, женщины не принимали красивую, очень сексуальную, очень энергичную, яркую женщину”, – сказал политтехнолог, подчеркнув, что в результате для Тимошенко была выбрана стилистика учительницы – привлекательной, но не сексуальной.

“112 Украина“