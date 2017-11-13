Главари ИГИЛ нашли убежище в России

Россия эвакуирует командиров ИГИЛ из Сирии посредством Чечни, заявляют курды

По мере того, как экстремистская группировка “Исламское государство” (ИГ/ИГИЛ) теряет свои позиции на Ближнем Востоке, положение боевиков и их семей становится все плачевнее. Но по крайней мере у некоторых из них возникает выбор: продолжать воевать до конца или уехать. По данным СМИ сирийской оппозиции, с выездом членам ИГИЛ помогает Россия через руководство Чечни. Некоторые источники связывают эту помощь с информацией о “шпионах Кадырова” на Ближнем Востоке.

В конце октября полномочный представитель главы Чечни Зияд Сабсаби посетил город аль-Камышлы на севере Сирии, находящийся под контролем курдских сил. Он заявил, что вывез оттуда на военном самолете 7 женщин и 14 детей, которые приземлились в аэропорту Грозного. По словам Сабсаби, их удалось освободить из тюрем и горячих точек при помощи военной операции с участием российских генералов.

По информации местных курдов, дело обстояло иначе.

Как сообщило радио “Rozana.fm” со ссылкой на курдский источник, визит стал неожиданным. В ходе него Сабсаби обсудил с курдами передачу России именно боевиков и командиров ИГИЛ чеченского происхождения. Российские военные не предпринимали какой-либо вооруженной операции ради спасения детей, а вместе с Сабсаби вели переговоры по поводу освобождения игиловцев, которые попали в плен к союзу “Сирийских демократических сил” после взятия города Ракки.

Здесь примечательно то, что накануне спасения детей высокопоставленный российский чиновник – спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов встречался с курдами встречался. Как сообщил курдский телеканал Rudaw, 17 октября в аль-Камышлы Богданов встретился с администрацией автономного Сирийского Курдистана.

Маловероятно, что масса кремлевских генералов и представитель президента России на Ближнем Востоке так суетились только для вызволения 21 родственника членов организации, официально признанной в России террористической.

К тому же в огромном военно-транспортном самолете со спасенными женщинами и детьми явно нашлось бы место для кого-то еще. К примеру, Ил-76, который часто используется российскими военными для перевозки грузов и людей, вмещает 126 человек. А женщины и дети прибыли в количестве 21 человека.

Российские СМИ стали регулярно сообщать об эвакуации “женщин и детей” в Грозный с лета 2017 года, как раз после поражения “Исламского государства” в Мосуле, который считался столицей самопровозглашенного “халифата” в Ираке. За Мосулом последовали другие потери боевиков. Так, 17 октября курдские формирования объявили об окончательном освобождении столицы “халифата” в Сирии, города Ракки, после долгих боев. А 9 ноября правительство Башара Асада сделало заявление о победе над ИГИЛ в Сирии, отвоевав у группировки последний город на территории страны – Абу-Камаль (сообщается, что лидер ИГИЛ аль-Багдади последний раз был замечен именно там, но что с ним произошло, пока неизвестно).

На данный момент ИГИЛ контролирует лишь разрозненные пустынные участки в Сирии и Ираке, лишившись стратегических пунктов. Как отмечают эксперты, оставшиеся игиловцы избрали тактику ведения партизанской войны.

Тем временем противники ИГИЛ могут переключиться на борьбу друг с другом. Иранские союзники Асада уже заявили о грядущей войне против сирийских курдов.

“Шпионы Кадырова”

О готовности послать чеченских солдат в Сирию Кадыров впервые заговорил осенью 2015 года – сразу после начала российской военной операции на стороне Асада. Кадыров заявлял, что для этого ему нужен лишь приказ президента России Владимира Путина, чьим “пехотинцем” он себя считает. Однако официального одобрения не последовало.

В декабре того же года ИГИЛ опубликовал видеозапись казни уроженца Чечни, русского мусульманина Магомеда Хасиева. Перед казнью предполагаемый шпион признается, что работал на ФСБ России.

“О том, что он работал там на кого-то, я не верю”, – говорил Кадыров про случай с Хасиевым.

Но уже в феврале 2016 года Кадыров в эфире программы “Вести недели” рассказал о специально обученных чеченцах, действующих в Сирии в качестве разведчиков. В кулуарных разговорах с “Новой газетой” офицеры из МВД и Минобороны тогда опровергли слова Кадырова, однако официально комментировать это заявление они отказались.

Наблюдатели обращают внимание на то, что несмотря на успехи борцов с экстремистами в войне против “Исламского государства”, существует очень мало фото- и видеоматериалов, демонстрирующих убийства боевиков. Это ставит под вопрос судьбу поверженных радикалов: те из них, кто остался в живых, либо выдают себя за мирное население, либо пребывают в тюрьмах, либо уехали. И если среди них оказались подосланные кадыровцы, то Россия, возможно, помогает им в отъезде под видом спасения женщин и детей.

Любовь Меренкова, «Кавказ.Реалии»