В Киеве готовится очередной сепаратистский шабаш

Партия «Умная сила», которая выступает против евроинтеграции Украины и за сближение с Россией, организует «Форум национальных меньшинств Украины».

Основными гостями мероприятия выступают лидеры болгарской, греческой, румынской, венгерской, польской национальных меньшинств. Это фактически мост между Украиной и Грецией, Румынией, Болгарией и т.п. Организаторы хотят предложить им своими руками ослабить наше государство и в перспективе разорвать ее на мелкие марионеточные территориальные образования, подконтрольные России, вроде Приднестровья, Абхазии и тому подобное.

Західний Інформаційний Фронт