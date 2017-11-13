Представитель Порошенко выссказался за прекращение пассажирских перевозок с РФ

Постоянный представитель президента в аннексированном Россией Крыму Борис Бабин выступил за прекращение пассажирских перевозок с Россией

Об этом он написал в своей колонке в “Зеркале недели”.

По его словам, прежде всего мы должны двигаться к прекращению организованного пассажирского транспортного сообщения с Россией. Бабин отмечает, что все “профессиональные патриоты” иногда что-то выражают против торговли с агрессором, которая часто является вынужденной злом из-за специфики мирового распределения ресурсов.

“В то же время эти “профессиональные патриоты”, кстати, как и т.н.”патриотическая оппозиция”, ни слова не говорят о десятке ежедневных поездов “Укрзализныци” в Москву из всех регионов, от Львова до Херсона”, – написал представитель Порошенко .

По словам Бабина, на сегодняшний день единственным фактором, который удерживает власть “от этого вынужденного, болезненного, но необходимого шага”, является ожидаемое широкое общественное возмущение от такого запрета.

В конце мая росСМИ заявили, что Украина якобы планирует прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поддержал идею ограничения автобусного и железнодорожного сообщения с Россией и установление визового режима между странами, однако соответствующий законопроект так и не был разработан.

“Зеркало недели“