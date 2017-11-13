Главарь “ЛНР” Плотницкий собирается добывать золото

В 2018 году террористы попробуют добывать золото, которое находиться на территории “ЛНР”

Об этом заявил “главарь” террористической “ЛНР” Игорь Плотницкий, сообщают СМИ боевиков.

“Я как-то несколько раз заикался, но в этом году не получилось просто из-за того, что финансирование требовалось в другие места, и мы этот проект немножко притормозили. Я попробую сделать так, чтобы в 2018 году открылась наша, скажем так, золотая шахта. Попробуем добывать наше золото, которое находится на территории нашей Республики”, – заявил он.

При этом Плотницкий отметил, что “оно (золото) и не будет сверхприбыльным, но прибыль там все равно будет”. Также он добавил, что “только разведка и работа покажет, насколько серьезна эта жила и россыпи”.

“ДС“