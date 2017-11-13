Британия считает, что РФ шпионит с помощью “лаборатории Касперского”

Британские разведывательные службы уже несколько месяцев обеспокоены распространением в Великобритании антивирусного программного обеспечения “Лаборатории Касперского”

Об этом The Financial Times сказал высокопоставленный источник в правительстве страны.

По информации СМИ, в Центре правительственной связи (GCHQ, разведслужба, отвечающий за информационную безопасность британских властей) подозревают, что ФСБ РФ использует софт этой компании для шпионажа за стратегически важными зарубежными целями – например, работниками правительства или военными Соединенного Королевства.

Банк Barclays, который с 2008 года предлагает своим клиентам бесплатное использование софта “Лаборатории Касперского”, намерен прекратить сотрудничество с компанией Евгения Касперского, отмечает The Financial Times. В то же время в Barclays подчеркнули, что решение о прекращении договора с “Лабораторией Касперского” вызвано коммерческими причинами, и банк не получал никаких сообщений или рекомендаций от Центра правительственной связи. Доказательств того, что кто-то из клиентов Barclays, которые установили антивирус Касперского, подвергся шпионажу, нет, отмечает газета.

Ранее Министерство внутренней безопасности США потребовало от всех американских государственных учреждений прекратить использование продукции “Лаборатории Касперского” в ближайшие три месяца. При этом “Лаборатории Касперского” отвергает обвинения в шпионаже.

DW