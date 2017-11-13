В России к ЧМ – 2018 из общежитий грозят выселять студентов

Планируется разместить в студенческих общежитиях силовиков, которые будут охранять мероприятия связанные с проводимым в России XXI чемпионатом мира по футболу.

«Гуляй Поле» напоминает, что XXI чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры чемпионата проведут в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Сочи, Ростове-на-Дону.

В Самарской губернии, решение о выселении студентов из общежитий и сокращение учебного курса в преддверии чемпионата мира по футболу, было принято еще год назад. На днях это решение обрело официальные очертания.

Одним из первых, информацию об отселение студентов из общежитий самарских университетов опубликовало еще весной местное издание «Большая деревня» В свою очередь, самарское издание «Другой Город» летом сообщало о сдвиге учебного графика в колледжах и университетах города и увеличение числа занятий в каждый учебный день, что-бы уплотнить учебный график. Тогда эту информацию никто не спешил подтверждать или опровергать.

В конце прошлой недели стало известно, что в общежитиях самарских вузов будут размещены 8 тысяч 600 сотрудников Росгвардии и других правоохранительных органов. Кроме того в Самаре в общежития поселят и простых туристов, которые приедут на матчи чемпионата мира по футболу.

Заявление об этом, как сообщает информационно-аналитический портал «Засекин.Ru», сделал единоросс, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, ректор Самарского медицинского университет и депутат Губернской думы Геннадий Котельников.

«В общежитиях вузов предполагается разместить 8,6 тысяч сотрудников силовых структур. Договоры мы заключаем с главным управлением МВД РФ по Самарской области. На совете ректоров руководители вузов отнеслись к ситуации с пониманием. Конечно, это лишняя нагрузка, лишней работы много и суеты, но мы понимаем, что мы сделаем это во благо города и жителей», – подчеркнул Геннадий Котельников.

В первую очередь речь идет о размещение силовиков в общежитии Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ), ректором которого является сам Геннадий Котельников. Один из корпусов общежития СамГМУ располагается в бывшем здании городской тюрьмы на улице Арцыбушевская, 171, недалеко от Т-образного перекрестка улиц Арцыбушевская и Полевая. Это здание тюрьмы было построено в конце XIX века. Возможно, что именно в это здание заселят бойцов Росговардии, троллинг вышел бы замечательный…

«Самарский государственный медицинский университет разместит в своих общежитиях 450 сотрудников силовых структур, при этом график обучения будет изменён без ущерба для учебного процесса», – уточнил Геннадий Котельников, называя точное число силовиков, которое планируется разместить в общежитии СамГМУ.

Помимо СамГМУ силовиков расселят в общежитиях других самарских университетов. Образовательным учреждениям оплатят аренду их общежитий.

«Силовиков также примут Самарский национальный исследовательский университет, Самарский государственный технический университет, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самарский государственный социально-педагогический университет и Самарский государственный университет путей сообщения», – добавил Геннадий Котельников.

Геннадий Котельников дал примерное оценки количества силовиков, которые будет расселено по студенческим общежитиям города Самара. Наибольшее количество примет у себя Самарский государственный университет путей сообщений, в общежитии своего структурного подразделения – института железнодорожного транспорта.

«Кто разместит 250 человек, кто – 400, кто – 500. Есть и по тысяче. Институт железнодорожного транспорта размещает более 2 тысяч человек», – уточнил Геннадий Котельников.

Самара не единственный город, где в студенческих общежитиях будут жить полицейские во время чемпионата мира. Ранее в начале сентября сообщалось, что в Екатеринбурге, студентам Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) объявили о выселении из общежитий из-за чемпионата мира по футболу летом 2018 года. Один из студентов медико-профилактического факультета УГМУ рассказал «Медузе», что 7 сентября к ним на пару пришла декан факультета Галия Насыбуллина и заявила, что в июне 2018 года, когда в Екатеринбурге пройдут матчи чемпионата мира по футболу, иногородние студенты должны будут выехать из общежитий.

Для этого УГМУ сократит зимние каникулы, сдвинет вперед летние и перенесет сессию с июня на июль. Прохождение практики, наоборот, пройдет не в июле, как это было всегда, а в июне, когда в городе пройдут матчи ЧМ. Более того, иногородние студенты должны будут проходить практику по месту жительства, а не в Екатеринбурге, как это было ранее.

Студентов могут выселить ради проживания силовиков, которых привлекут для поддержания порядка в ходе XXI чемпионата мира по футболу. Исполняющая обязанности ректора УГМУ Ольга Ковтун, комментируя, отметила, что в университет поступили официальные письма из министерства здравоохранения и министерства образования России. В них УГМУ рекомендовалось изменить график учебного процесса для того, чтобы в общежитиях разместить сотрудников полиции и Росгвардии на время проведения мероприятий чемпионата мира по футболу.

Кроме того, еще 29 августа в ректорат УГМУ поступило письмо от министра образования Свердловской области Юрия Бигтуганова с предложением заключить предварительные соглашения с местными отделами министерства внутренних дел (МВД). В соглашениях, обязательно должны быть прописаны условия проживания полицейских в общежитиях университетов города Екатеринбург. УГМУ так же согласился сдвинуть учебный график, правда, при этом пока не уточнили, сколько всего студентов должны будут покинуть общежития на время проведения чемпионата.

«Такая корректировка календарного графика учебного процесса позволит создать условия для возможного размещения сотрудников органов внутренних дел», – говорится в письме на имя Ольги Ковтун.

О возможном выселении пока официально уведомлены еще не все студенты. Студенты других факультетов УГМУ рассказывают, что им пока о выселении официально не объявляли, но среди студентов о возможном выселении ходят упорные слухи.

Выселение студентов других екатеринбургских университетов пока официально не планируется. В пресс-службе Уральского государственного педагогического университета отвечают, что пока никакой информации о выселении студентов университете нет.

«МВД ведет переговоры с университетом, но сейчас мы не имеем никаких документов по вопросу проживания сотрудников, обеспечивающих безопасность гостей чемпионата. Есть договоренности с оргкомитетом по волонтерам: их большая часть и так наши студенты. В любом случае, права студентов, проживающих в общежитиях, не будут затронуты, выселений не планируется», – утверждают в пресс-службе Уральского федерального университета:

В тоже время студенты екатеринбургских университетов готовы даже протестовать, в случае если подтвердится информация об их отселение из общежития, но одновременно с этим боятся, что их просто отчислят. Студенты уверены, что их возможное выселение из общежитий незаконно, так как в их договорах на проживание в общежитии ничего не говорится о выселении в летний период.

«Только в нашем девятиэтажном общежитии живет 500 человек, все возмущены, но сделать ничего мы не можем. Придется выселяться. Но мы и не можем пойти против системы, нас отчислят», – рассказал, один из студентов УГМУ комментируя ситуацию с одним из 4-х корпусов студенческого общежития.

В самом УГМУ отказались отвечать на вопрос о том, на каком основании собираются выселять студентов из общежития. Ректорат советует всем со своими вопросами обращаться в оргкомитет чемпионата мира по футболу. В оргкомитете XXI чемпионата мира по футболу поступающие им запросы – попросту игнорируют.

Хорошо известно, что во время проведения Олимпиады в Сочи, последнего массового спортивного мероприятия, которое принимала Россия, студентов не выселяли. В городе их мало, а к мероприятию было построено достаточное количество инфраструктуры.

«Студентов никто насильно выселять не будет. В общежитиях есть небольшая квота для проживания федеральных волонтеров, которые будут работать на чемпионате мира, и это никак не повлияет на людей, которые уже проживают», – утверждает проректор по развитию инфраструктуры Южного федерального университета (ЮФУ) Юрий Пожаров, к которому обратились за комментарием.

В министерстве здравоохранения России ситуацию с выселением студентом из УГМУ пока никак не прокомментировали, А, вот в министерстве образования России напротив, прокомментировали информацию о выселение студентов, об этом пишет «Российская Газета».

«Информация о массовом выселении студентов вузов из общежитий на время проведения чемпионата мира по футболу, распространенная в СМИ, не соответствует действительности», – категорично заявляют в российском министерстве образования.

В тоже время за счет, например, отъезд учащихся и студентов на летние каникулы фактически высвобождаются места в общежитиях. Министерство не возражает против использования фактически пустующих в летний период общежитий.

«Ряд мест в студенческих общежитиях в летний период ежегодно высвобождается по естественным причинам и все образовательные организации, участвующие в данном процессе, будет строго следить за соблюдением всех прав своих студентов, включая тех, кто остается на проживание… Никакого принудительного выселения студентов данный процесс за собой не влечет», – уточнили в министерстве образования.

Но при этом в министерстве особо подчеркивают, что учебные планы все же будут скорректированы, в связи с XXI чемпионатом мира по футболу. Соответствующие рекомендации уже направлены в учебные заведения регионов.

«По поручению Правительства РФ Минобрнауки России разработало и направило в ряд подведомственных образовательных организаций рекомендации по корректировке учебных графиков в период проведения чемпионата мира по футболу. Рекомендации составлены с учетом всех требований и норм законодательства в сфере образования и соблюдением всех прав студентов», – подчеркнули в министерстве.

Не успело министерство образования России дать свои комментарии насчет отселения студентов университетов на время чемпионата мира по футболу, как пришла информация о готовящихся отселения студентов проживающих в общежития университетов из Саранска и Нижнего Новгорода. Например, в Нижегородском государственном педагогическом университете имени Минина (НГПУ) стало точно, известно, что расселят одно из трех общежитий университета.

«График учебы тоже изменится. Студенты будут учиться до 15 мая, потом продолжат учебу с 1 августа, но до Дня знаний у них будет время на отдых», – отметил директор центра информационной политики НГПУ Ильдар Нуриев, в комментарии для прессы.

А в Нижегородской государственной медицинской академии (НижГМА) уже идет отселение студентов из одного из корпусов общежития. Этот корпус высвобождают в связи с грядущими в городе играми чемпионата мира по футболу.

«Один из пяти учебных корпусов будет расселен. Одна часть студентов поедет домой, а другая будет расселена в другие корпуса», – рассказал руководитель пресс-службы Алексей Никонов.

Нижегородские студенты по-разному восприняли такую новость. Некоторые возмущаются, и даже тихонечко ропщут, опасаясь бузить, по-настоящему, из-за угроз отчислений. А некоторые отнеслись к этому вопросу с пониманием.

«Я решила переселиться в другой корпус прямо сейчас, чтобы потом не тратить на это время. Никакого дискомфорта я не испытываю в связи с этим решением», – прокомментировала свое решение о переселении студентка шестого курса педиатрического факультета НижГМА Наталья Анюточкина.

Уполномоченный по правам студентов России Артем Хромов сказал, что выселение студентов на основании проведения XXI чемпионата мира по футболу является незаконным. По его словам, руководство университета может только попросить студентов съехать из общежития, но даже если они согласятся, университет обязан предоставить им другое жилье, на проживание в котором студенты также должны дать отдельное согласие.

«Закон полностью на стороне студентов в этом вопросе. Выселять студентов нельзя даже в период летних каникул», – сказал Артем Хромов.

Артем Хромов также отметил, что перед многими мероприятиями в России появляется информация о том, что студентов могут выселить из общежитий ради размещения туристов или правоохранительных органов. Но, впоследствии, такая информация обычно опровергается.

«Но затем практически всегда под давлением общественности проблему удавалось решить, и студентов никто не выселял. В связи с чемпионатом мира такие сообщения тоже время от времени появляются, и такое просто недопустимо», – говорит Артем Хромов.

Телеканал Life еще в прошлом году предполагал, что подобная практика может распространиться на другие регионы. Тогда эту информацию активно опровергали, спустя год она все-таки подтвердилась.

«Так как полицейские должны будут разместиться уже c середины мая, сессию придётся, скорее всего, сдвинуть на конец апреля, Министерство образования на своём уровне пока не выдало никаких решений, рекомендаций и так далее. Пока это всё рассматривается на региональном уровне», – сообщал еще год назад источник Life в Волгограде.

В тоже время в России публикуются сообщения, в которых полностью отрицается намерение выселить студентов из общежитий университетов в городах, где планируется проведение мероприятий XXI чемпионата мира по футболу. Пока ситуация остается неоднозначной…

Амир О’Лик, специально для “Гуляй Поле”