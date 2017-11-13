Из Крыма с презрением. Судьба коллаборациониста

Читая сообщения о том, как предателей выдворяют из Крыма, хочется пожелать им не расслабляться

Бог, как известно, не фраер. Он все видит. На днях в, прости господи, газете “Комсомольская правда” появилась статья “За что лишают российского гражданства жителей Крыма. Следствие ведет Скойбеда”, где российская пропагандистка написала о том, что в оккупированном Крыму лишили гражданства некого Александра Шкитова – “заместителя прокурора Симферополя”.

Событие, прямо кажем, неординарное. Беженцев с Донбасса – семьи боевиков, а также наемников, приехавших в Крым “на лечение”, было дело, – выдворяли. Российская пресса писала о 200 000 “беженцах из Донбасса”, которых из Крыма вывезли на Дальний Восток. Но Шкитов – это совсем другое. За то, что он поддержал Наталью Поклонскую в ее борьбе против “Матильды” и вынес местным кинотеатрам предупреждение о недопустимости демонстрации трейлера “Матильды”, его сначала уволили с занимаемой должности, а потом лишили российского паспорта.

Неожиданно выяснилось, что российское гражданство Шкитовым было получено незаконно, так как адрес проживания, указанный в анкете, не соответствует действительности. В общем, “вас тут не стояло”.

В интервью радио “Комсомольская правда” Шкитов сообщил, что принял решение о запрете трейлера на основании экспертизы, присланной Поклонской, в отсутствии начальства и в соответствии со своей совестью: “Я каждую неделю хожу в церковь, молюсь на иконы и считаю недопустимым глумление над святыми… Мечтаю, чтобы моя супруга была хоть немного похожа на царицу Александру Федоровну”, – сказал он. Наталья Поклонская уже начала информационную кампанию в защиту своего заместителя, заявив, что все это нападки на нее лично.

О чем эта история? О мракобесии? О заслуженной каре для предателей? О “яке їхало – таке й здибало”? – Всего понемножку. Но главное, она о Шкитове и ему подобных. Александр Шкитов – уроженец Донецка, работал с Поклонской в Генеральной прокуратуре Киева, выступал обвинителем по делу Юлии Тимошенко и министра внутренних дел Юрия Луценко, а после победы Майдана бежал в Крым, где был назначен заместителем “прокурора республики по международным связям”.

Позже Шкитов был переведен в “замы прокурора Симферополя”, и можно не сомневаться, что к преследованиям в Крыму он причастен так же, как и его бывшая начальница. Шкитов – никакой не российский патриот, каким его пытается представить Наталья Поклонская. Он трус, предавший родину и перешедший на сторону врага, дабы избежать справедливого наказания за преступления, совершенные им в угоду бандитского режима Януковича. Думается, что внезапное обострение православия головного мозга, эротические фантазии по поводу императрицы – все это тоже лишь попытки понравиться новым хозяевам. Это история о лжи. О том, что каждый ее “герой” не является тем, чем хочет казаться.

Ульяна Скойбеда, ведущая “журналистское расследование”, – бессовестная пропагандистка, которая в пылу “путиноистерии” написала статью с подзаголовком “Порою жалеешь, что из предков сегодняшних либералов нацисты не наделали абажуров. Меньше бы было проблем”.

Наталья Поклонская, прикидывающаяся блаженной защитницей Николая ІІ, – карьеристка, старающаяся заслужить любовь россиян, манипулируя их самыми темными инстинктами. Шкитов, о котором его биография говорит лучше всего остального, – услужливый прокурор, решивший выслужиться на политически мотивированных уголовных делах. Это история о том, как совершившие преступление рано или поздно становятся предателями, надеясь скрыться на оккупированных территориях и за “мироточащими” иконами. У преступивших закон чиновников особая мотивация. Они боятся украинского правосудия, поэтому служат “русскому миру” более неистово, более свирепо, чем обычные россияне с промытыми мозгами.

История с лишением гражданства Шкитова – это еще и сигнал. Россия начала уставать от украинских граждан, перешедших ей в услужение. Они были нужны для картинки, как доказательство братства народов. Такие себе хорошие украинцы, которых российская пропаганда противопоставляла нам – “бандеровцам”.

Сегодня, когда надобность в них отпала, их тихо выдавливают из Крыма. Оказывается, в Крыму давно работает комиссия, которая занимается лишением российского гражданства тех, кто получил его в 2014 г. Только по Севастополю насчитывается около 2300 “лишенцев”. Большая часть тех, кто изменил присяге, перешел на работу в ФСБ, остался в судах, прокуратуре, сделали это отнюдь не из любви к России. Все эти лозунги про камни с неба – это тоже была ложь. Перебежчики не собирались терпеть лишения. Еще чего! Они просто хотели остаться в Крыму, поэтому и отвернулись, когда пришло время делать моральный выбор.

Хотелось бы закончить словами о том, что “так им и надо”. Просили Россию – получайте! Хотелось бы позлорадствовать, но не получается. Все эти люди, которых сегодня лишают аусвайса страны-оккупанта, когда-то посчитали, что оккупация Крыма – это их самая большая в жизни удача. Ничего, кроме презрения, такая формула успеха вызывать не может. То, что происходит сегодня с ними, вполне заслуженно и закономерно. Статья Скойбеды, где она возмущается “выдворением патриотов России”, – это тоже ложь. Ведь специальная комиссия работает в Крыму. В Уфе или Магадане новообращенным российским гражданам ничего не угрожает. Все слезы и причитания Скойбеды – это намек. Не хотите быть выдворенными в Украину – бегите в Сибирь, за Полярный круг. То есть подальше от крымской земли. Читая сообщения о том, как предателей выдворяют из Крыма, хочется пожелать им не расслабляться. То, что происходит с ними, – это еще не справедливое наказание. Это легкий бриз, предвещающий бурю.

Лариса Волошина, «Деловая столица»