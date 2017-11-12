Интеллектуалы, приезжайте в Крым. Поговорим

В моей небольшой библиотеке, оставшейся, кстати, в захваченном Крыму, есть книга Виктора Ерофеева «Хороший Сталин» – с авторским автографом, с подписью в духе «на добрую память». Мне эта книга очень нравилась, я даже рекомендовал ее своим друзьям как пособие по русскому посттоталитарному сознанию, как хроники взросления ребенка в советской стране.

И там герой повествования – «сталинский сокол», советский дипломат и отец автора – налаживал связи в капиталистических культурных кругах с целью их, этих кругов, использования. Наши взгляды могут быть различны, но нужно все-таки как-то сближаться, говорил он европейским светилам и приглашал в гости. И теперь его сын-писатель продолжает ту же линию.

На радио «Спутник» он поделился мыслью приглашать нобелевских лауреатов в Крым, в Коктебель. Мысль, ненавязчиво брошенная, была тотчас замечена сообразительными редакторами и сразу же стала отдельной новостью – мол, свежая идея. Можно добавить, что она только на первый взгляд глуповатая и безобидная.

Ведь могут и соглашаться. Не все, но кое-какие и поедут. Это же таланты, они все немного не от мира сего, а еще и сплошь «леваки» и борцы с глобализацией. Маленький «крымский народ» завоевал независимость, вопреки всему миру и здравому смыслу решил свою судьбу, вот и надо его поддержать – подумают некоторые нобелевские лауреаты и приедут. И им о Максе Волошине, Грине и Марине Цветаевой расскажут, а потом и их самих покажут всему миру, мол, светила и гении с удовольствием признают Крым российским.

В конце концов, попади эта идея каким-нибудь целеустремленным ребятам, они неплохие бюджеты смогут освоить. Это ведь и переговоры вести, ездить гениев уговаривать, потом, чего доброго, привозить в этот Коктебель, кормить, поить, подарки дарить – куча денег понадобится, да и себе еще останется. И просто приятно – не с какими-то жлобами работать, а с гениями. Да еще и технически грамотно использовать их, гениев-то. А тут киевское правительство выразит возмущение и недовольство, и выглядеть при этом будет сомнительно – вот и вообще хорошо.

Уверен, сам автор идеи, писатель Ерофеев, не откажется возглавить комитеты по встрече, сыграть роль радушного хозяина.

В конце концов, это не страшная какая-то ложь и обман, а всего лишь налаживание живых человеческих связей, поверх политики. Надо и нобелевским лауреатам своими глазами взглянуть на эту так называемую «жертву агрессии», пусть убедятся, что не все там так плохо. Как и отец писателя, так и сам писатель хотят всего-то наладить мосты дружбы, ну и Коктебелю польза – хоть кто-то заглянет.

Иван Ампилогов, «Крым.Реалии»