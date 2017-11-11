Утечки радиоактивного рутения из России достигла Европы

«Вероятной зоной утечки» радиоактивного вещества исследователи назвали область «между Волгой и Уральскими горами». Радиоактивное облако, как заметили во французском институте, затронуло «большинство европейских стран» и фиксировалось с 27 сентября по 13 октября.

Максимума уровень радиации там достиг в конце сентября — начале октября.

Об обнаружении повышенного уровня рутения прежде, в начале ноября, также заявляли в Федеральном ведомстве по радиационной защите Германии. Согласно его представителям, радиоактивное облако было зафиксировано в Германии, Италии, Австрии, Швейцарии и Франции, начиная с 29 сентября.

ГП