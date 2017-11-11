Миротворцы ООН как угроза для Украины

Миротворцы на Донбассе действительно могут способствовать прекращению огня, что очень важно для Украины. Но как показывает даже первоначальный анализ, ловушек и подводных камней в миротворческом сценарии изначально очень много.

Уважаемое американское издание The Wall Street Journal сообщает о том, что власти США готовятся в “ближайшие дни” предложить России план по размещению на Донбассе 20 тысяч иностранных миротворцев ООН.

Информация, конечно, немного проигрывает оттого, что в материале журналисты ссылаются на неназванные источники в дипломатических кругах. С другой стороны, ни для кого не секрет, что в кулуарах этот сценарий обсуждается достаточно серьезно.

Ключевой вопрос звучит даже не в формате «Согласится ли Кремль на такое решение?», очевидно, что Москва очень заинтересована в возможности красиво уйти с Донбасса. Все-таки содержание оккупированных территорий влетает в копеечку, да и санкции достаточно болезненны.

Так что закопаться в овечью шкуру миротворца, поддержать введение международной миссии и убраться восвояси, продолжая активно качать тезис про внутриукраинский конфликт, для РФ – прекрасное решение.

Вопрос звучит иначе: «На каких условиях Москва примет предложение США?» И это действительно важно. Потому что в деталях соглашения может притаиться целая орда дьяволов.

Ключевое требование Украины, которое Кремль категорически не принимает, признание российских войск воюющей стороной, которая не имеет права принимать участие в миссии миротворцев.

РФ как раз очень хотела бы такую миссию, которая будет под завязку укомплектована именно российскими военными и солдатами партнеров Москвы по Организации Коллективного Договора Коллективной Безопасности.

При таком сценарии Москва фактически переоденет своих военных на Донбассе и наемников в форму миссии ООН и мы получим того же врага, но уже с международным мандатом. Естественно, Украина не пойдет на этот сценарий и в США это прекрасно понимают. Более того, с такой логикой Киева Вашингтон полностью согласен.

Второй момент, ставший причиной споров при обсуждении теоретической возможности введения миротворцев в Донбасс, является сфера их ответственности.

Россия хочет, чтобы миротворцы встали на линии разграничения между украинской армией и боевиками, оставив остальную территорию под контролем оккупационной администрации Кремля.

Украина настаивает на заслоне по линии украино-российской границы и патрулировании «голубыми касками» всей территории ОРДЛО. В качестве разменной монеты фигурирует вопрос взаимоотношений командования миссии и руководства ООН с лидерами непризнанных “ДНР” и “ЛНР”.

Москва готова на уступки, если их марионеток, формально командующих боевиками, посадят за стол с серьезными людьми. Пусть даже не кормят, но признают стороной переговоров. Это позволит активно развивать линию внутриукраинского конфликта и переговоров Киева с Донбассом.

По факту миротворцы действительно могут принести прекращение огня, что само по себе очень важно для Украины. Но как показывает даже первоначальный анализ, ловушек и подводных камней в миротворческом сценарии с самого начала слишком много.

А кроме явных капканов, есть еще и тайные. Например, сразу после введения миротворцев и прекращении огня Россия будет всячески добиваться реализации нужных ей пунктов Минских соглашений в удобном для себя порядке и своей интерпретации.

То есть выборы на оккупированной территории (под контролем «нужных» международных наблюдателей), полный перенос финансирования территорий на украинские плечи, амнистию боевикам и так далее.

На международной арене Кремль будет активно добиваться смягчения санкций и прочих уступок, в частности по строительству «Северного потока-2», мотивируя это своими уступками на Донбассе. И у ряда политиков в Германии эти предложения очень быстро встретят понимание.

Вывод очевиден – давать окончательное заключение и принимать решение до тщательного изучения американского предложения с российским согласием рано. Более того, обсуждать окончательный вариант без Украины лишено смысла – в противном случае миротворцы встают на линии разграничения и на этом все заканчивается.

ОРДЛО живет своей жизнью в формате нового Приднестровья, и конфликт замораживается лет на десять. Кстати, такой сценарий в последнее время выглядит все более вероятным в качестве неудобного, но приемлемого для всех компромисса.

Хотя само по себе заявление о двадцати тысячах миротворцев ООН на Донбассе выглядит несколько фантастическим. Достаточно дорогостоящая операция, особенно с учетом вероятных жертв и очень сомнительной перспективой.

Кирилл Сазонов, «Эспресо.TV»