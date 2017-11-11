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Политика

Миротворцы ООН как угроза для Украины

Кирилл Сазонов, «Эспресо.TV»
11 ноября 2017

Миротворцы на Донбассе действительно могут способствовать прекращению огня, что очень важно для Украины. Но как показывает даже первоначальный анализ, ловушек и подводных камней в миротворческом сценарии изначально очень много.

Уважаемое американское издание The Wall Street Journal сообщает о том, что власти США готовятся в “ближайшие дни” предложить России план по размещению на Донбассе 20 тысяч иностранных миротворцев ООН.

Информация, конечно, немного проигрывает оттого, что в материале журналисты ссылаются на неназванные источники в дипломатических кругах. С другой стороны, ни для кого не секрет, что в кулуарах этот сценарий обсуждается достаточно серьезно.

Какие миротворцы абортируют “Новороссию”

Ключевой вопрос звучит даже не в формате «Согласится ли Кремль на такое решение?», очевидно, что Москва очень заинтересована в возможности красиво уйти с Донбасса. Все-таки содержание оккупированных территорий влетает в копеечку, да и санкции достаточно болезненны.

Так что закопаться в овечью шкуру миротворца, поддержать введение международной миссии и убраться восвояси, продолжая активно качать тезис про внутриукраинский конфликт, для РФ – прекрасное решение.

Вопрос звучит иначе: «На каких условиях Москва примет предложение США?» И это действительно важно. Потому что в деталях соглашения может притаиться целая орда дьяволов.

Ключевое требование Украины, которое Кремль категорически не принимает, признание российских войск воюющей стороной, которая не имеет права принимать участие в миссии миротворцев.

РФ как раз очень хотела бы такую миссию, которая будет под завязку укомплектована именно российскими военными и солдатами партнеров Москвы по Организации Коллективного Договора Коллективной Безопасности.

При таком сценарии Москва фактически переоденет своих военных на Донбассе и наемников в форму миссии ООН и мы получим того же врага, но уже с международным мандатом. Естественно, Украина не пойдет на этот сценарий и в США это прекрасно понимают. Более того, с такой логикой Киева Вашингтон полностью согласен.

Рецепт как остановить российскую агрессию

Второй момент, ставший причиной споров при обсуждении теоретической возможности введения миротворцев в Донбасс, является сфера их ответственности.

Россия хочет, чтобы миротворцы встали на линии разграничения между украинской армией и боевиками, оставив остальную территорию под контролем оккупационной администрации Кремля.

Украина настаивает на заслоне по линии украино-российской границы и патрулировании «голубыми касками» всей территории ОРДЛО. В качестве разменной монеты фигурирует вопрос взаимоотношений командования миссии и руководства ООН с лидерами непризнанных “ДНР” и “ЛНР”.

Москва готова на уступки, если их марионеток, формально командующих боевиками, посадят за стол с серьезными людьми. Пусть даже не кормят, но признают стороной переговоров. Это позволит активно развивать линию внутриукраинского конфликта и переговоров Киева с Донбассом.

По факту миротворцы действительно могут принести прекращение огня, что само по себе очень важно для Украины. Но как показывает даже первоначальный анализ, ловушек и подводных камней в миротворческом сценарии с самого начала слишком много.

А кроме явных капканов, есть еще и тайные. Например, сразу после введения миротворцев и прекращении огня Россия будет всячески добиваться реализации нужных ей пунктов Минских соглашений в удобном для себя порядке и своей интерпретации.

Россия называет миротворцев ООН на Донбассе “оккупантами”

То есть выборы на оккупированной территории (под контролем «нужных» международных наблюдателей), полный перенос финансирования территорий на украинские плечи, амнистию боевикам и так далее.

На международной арене Кремль будет активно добиваться смягчения санкций и прочих уступок, в частности по строительству «Северного потока-2», мотивируя это своими уступками на Донбассе. И у ряда политиков в Германии эти предложения очень быстро встретят понимание.

Вывод очевиден – давать окончательное заключение и принимать решение до тщательного изучения американского предложения с российским согласием рано. Более того, обсуждать окончательный вариант без Украины лишено смысла – в противном случае миротворцы встают на линии разграничения и на этом все заканчивается.

ОРДЛО живет своей жизнью в формате нового Приднестровья, и конфликт замораживается лет на десять. Кстати, такой сценарий в последнее время выглядит все более вероятным в качестве неудобного, но приемлемого для всех компромисса.

Хотя само по себе заявление о двадцати тысячах миротворцев ООН на Донбассе выглядит несколько фантастическим. Достаточно дорогостоящая операция, особенно с учетом вероятных жертв и очень сомнительной перспективой.

Кирилл Сазонов, «Эспресо.TV»

Tags: ЛДНР, миротворцы, ООН

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

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