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Новости

ЛНР – прогиб зафиксирован

ГП
11 ноября 2017

Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил, что считает возможным отказаться от названия республики.

По его словам, ЛНР может именоваться ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области), как того требует Украина. Об этом он рассказал в интервью ГТРК ЛНР.

«Название не всегда является ключевым. Украина называет нас так, как им нравится, и так, как им нарисовали европейские партнеры. Бог с ними! Давайте пока в международных документах будем соглашаться с тем наименованием, которое для нас придумали европейцы», — заявил Дейнего.

Он выразил мнение, что такой шаг может усилить переговорные позиции Луганска. Прогиб засчитан. Вся эта ЛДНРовская эпопея начиналась как трагедия, а закончилась каким-то позорным фарсом. Где там героические бойцы-новороссы, крадут колбасу в подмосковном «Дикси», пьют в компании сумасшедшего экс-министра обороны «Новороссии» под аккомпанемент рассказов о мировом заговоре англичан и масонов, полегли в сирийских песках? За это воевали? Нет ответа. Как когда-то действия ГКЧП похоронили СССР, так сейчас операции Кремля и имперских патриотов похоронили «русский мир», устоит ли сама РФ.

ГП

Tags: Дейнего, кремль, лнр

© Гуляй Поле

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