Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил, что считает возможным отказаться от названия республики.

По его словам, ЛНР может именоваться ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области), как того требует Украина. Об этом он рассказал в интервью ГТРК ЛНР.

«Название не всегда является ключевым. Украина называет нас так, как им нравится, и так, как им нарисовали европейские партнеры. Бог с ними! Давайте пока в международных документах будем соглашаться с тем наименованием, которое для нас придумали европейцы», — заявил Дейнего.

Он выразил мнение, что такой шаг может усилить переговорные позиции Луганска. Прогиб засчитан. Вся эта ЛДНРовская эпопея начиналась как трагедия, а закончилась каким-то позорным фарсом. Где там героические бойцы-новороссы, крадут колбасу в подмосковном «Дикси», пьют в компании сумасшедшего экс-министра обороны «Новороссии» под аккомпанемент рассказов о мировом заговоре англичан и масонов, полегли в сирийских песках? За это воевали? Нет ответа. Как когда-то действия ГКЧП похоронили СССР, так сейчас операции Кремля и имперских патриотов похоронили «русский мир», устоит ли сама РФ.

ГП