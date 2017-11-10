Итоги геополитических высказываний Задорнова

Что осталось после Михаила Задорного, в сухом остатке.

Михаил Задорнов, каким он останется в памяти – автор одной темы: его перемолола травма от столкновения с Западом, не военного, а психологического, шок от “выезда в загранпоездку”.

100 сортов колбасы, улицы моют с шампунем, в подъездах чисто и лампочки горят.

Сначала, в конце 80-х, он пишет об этом иронически – мол, как можно не воровать, если можно воровать; потом насмешка над русской кривизной и убогостью сменяется восхищением перед русской смекалочкой – условные “американцы”, фанатично следующие инструкциям и законам, на ее фоне выглядят туповатыми (“воо дуракии-то!”), в итоге все приходит к воспеванию особого пути, фоменковщине, изысканиям в этимологии и утверждениям, что Русь произошла от этрусков.

По этой психологической кривой улетели в постсоветское время многие, Задорнов лишь компактно выразил ее в словах. Интересно, что к моменту его ухода Россия стала во многих бытовых чертах похожа на Запад, который поразил его тридцать лет назад, а американские институции что-то и вправду выглядят не блестяще.

Впрочем, из всего наследия автора я могу на вскидку вспомнить лишь один диалог из старого рассказа в журнале “Юность”, кажется, о том, как пациент психбольницы представляет, что проходит собеседование в разведчики:

“Вы владеете языком?

– В совершенстве!

– Будете наклеивать марки на конверты!”;

очень похоже на краткое резюме всех его геополитических изысканий.

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