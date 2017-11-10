Итоги визита Трампа в Китай. На российском фронте затишье

253 миллиарда долларов инвестиций.

Именно на такую сумму американские и китайские компании подписали соглашений во время визита лидера первой экономики мира США к лидеру первой экономики мира по паритету покупательской способности – Китаю.

Среди самых важных контрактов мы можем выделить:

1. China Energy Investment Corporation инвестирует $83,7 млрд в добычу и переработку сланцевого газа в Западной Виргинии

2. Sinopec, Bank of China и China Investment Corporation совместно с Alaska Gasoline Development Corp будут развивать производство сжиженного природного газа на Аляске – $43 млрд. Российский проект по сжиженному природному газу (СПГ) должен бить тревогу.

3. Boeing поставит 260 B-737, 40 B-787 и B-777 в Китай на сумму $37 млрд. Впрочем это уже не новость.

4. Qualcomm с Xiaomi, OPPO и Vivo подписал меморандумов на $12 ярдов.

5. Ford и Zotye создают совместное предприятие в Китае примерно на $1 миллиард.

6. China Investment Corporation создает совместный инвестфонд с Goldman Sachs на 5 ярдов

7. Фонд Шелкового пути создает отдельный фонд в США. Получается что Шелковый путь становится глобальным, прочем это будет видно в ближайшее время.

8. General Electric подписались на поставку оборудования на $3,5 миллиарда

9. JD.com до 2020 году закупит американских сельхозпродуктов на $2 миллиарда. вытеснение российских продуктов?)

Для сведения в неэнергетической сфере Россия с Китаем ведет 73 больших проекта, из которых реализуются 17 на сумму $15 миллиардов долларов. В энергетической – больше, если считать сделку СИБУР-Sinopec, Ямал сжиженный СПГ и “Силу Сибири”.

По данным Банка России, с 2014 года прямые иностранные инвестиции Китая в Россию немного превысили $2 млрд. Товарооборот в этом году преодолеет отметку в 80 млрд.

Незыгарь