Рецепт, как остановит российскую агрессию

Как заставить Путина уйти из Крыма и Донбасса.

Американский дипломат Александр Вершбоу — о рычагах давления на российского президента, миротворческой миссии на Донбассе и необходимости предоставить Украине американское оружие

В последнее время в США если и говорят о России, то лишь в контексте дезинформации, пропаганды и вмешательства Кремля в американские выборы. О конфликте на востоке Украины упоминают редко. Экс-заместитель генерального секретаря НАТО, бывший посол США в РФ Александр Вершбоу не считает это нормальным. Он уверен, что агрессия России против Украины несёт угрозу не только украинской независимости и демократии, но и мировому порядку, базирующемуся на букве закона. В колонке, опубликованной в Newsweek, Вершбоу перечислил несколько шагов, которые должны предпринять американцы и их европейские союзники, чтобы убедить Владимира Путина прекратить оккупацию.

Цена оккупации

Несмотря на опасения, что президент США Дональд Трамп может оставить Украину один на один с Россией, американская администрация заявила: улучшение отношений между Штатами и Кремлём возможно только после разрешения украинского кризиса. В США разработали стратегию, которая должна помочь урегулировать конфликт в Восточной Украине дипломатическими методами, для решения вопроса госдеп назначил талантливого дипломата Курта Волкера. Но стратегия сможет увенчаться успехом, только если Соединённые Штаты вместе с союзниками будут жёстко и бескомпромиссно отстаивать свою позицию. Она чётко сформулирована: давление на Россию сохранится до тех пор, пока она не согласится уйти из Крыма и Донбасса.

Хотя аннексию Крыма Путин рассматривает как личную победу, которая добавила ему популярности среди россиян, планы по созданию на юго-востоке Украины сепаратистского квазигосударства под названием “Новороссия” провалились. Три года оккупации и тлеющий конфликт на Донбассе помогли поднять национальный дух украинцев, запустить процесс реформ и выполнить условия для ассоциации Украины с ЕС.

Сегодня Путин понимает, что Запад не собирается отменять санкции, а вбить клин между США и их союзниками в Европе не так-то просто. Также он должен смириться с тем, что США предоставят Украине оборонительное оружие, что делает невозможным новые атаки на неё без значительных потерь. Сентябрьское предложение Путина по поддержанию мира в Украине демонстрирует, что он ищет способы их избежать. Это означает, что стратегия США даёт плоды.

Возможно, Путин не примет окончательное решение до президентских выборов 2018 года и даже после них попробует создать на Донбассе новое марионеточное государство наподобие Приднестровья. Задача состоит в том, чтобы направить российского президента на правильный путь, заставив выполнять минские соглашения. США должны убедить его, что миротворческие силы помогут восстановлению суверенитета Украины, а продолжение оккупации с каждым годом будет обходиться всё дороже.

Зачем нужны миротворцы

“Миротворцы должны иметь полный доступ ко всем оккупированным территориям и контролировать украинско-российскую границу. Это сделает невозможным переброску из России оружия, “зелёных человечков” и так называемых добровольцев на Донбасс”

В задачи миротворческих сил должно входить выполнение всех аспектов минских соглашений, а не только защита наблюдателей ОБСЕ, как предложил Владимир Путин. Миротворцы должны иметь полный доступ ко всем оккупированным территориям и контролировать украинско-российскую границу. Это сделает невозможным переброску из России оружия, “зелёных человечков” и так называемых добровольцев на Донбасс.

Миротворческие силы должны обладать полномочиями для обеспечения прекращения огня, а также вывода тяжёлого вооружения, установления правопорядка и обеспечения безопасности гражданского населения, включая возвращающихся беженцев. В идеале миротворцы смогут обеспечивать безопасность гражданской администрации ООН, которая восстановит эффективное управление, подготовит почву для выборов и облегчит возврат территорий под контроль Украины.

Но ничего из вышеперечисленного не случится, если не давить на Путина, заставляя его отнестись серьёзно к вопросу о миротворческой миссии. Важно, чтобы администрация президента США не отказывалась от использования дополнительного рычага, который дан ей новыми санкционными законами, и при этом консультировалась с европейскими партнёрами.

Столь же важно, чтобы администрация незамедлительно представила отчёт о российских олигархах, близких к Путину. Это может послужить основой для дополнительных финансовых санкций в отношении его главных друзей, которые прямо или косвенно причастны к агрессии России против Украины. Если олигархи поймут, что рискуют лишиться доступа к международным финансам, а также стать невъездными в западные страны, они могут попробовать убедить Путина прекратить конфликт на Донбассе.

От слов к делу

США, постоянно твердящие о предоставлении оружия Украине, должны наконец перейти от слов к делу. В первую очередь украинская армия нуждается в противоракетных радарах, беспилотниках, бронированных машинах. Но если Россия не откажется от деэскалации конфликта, то тогда можно обеспечить Украину противотанковым вооружением, это станет сдерживающим фактором для возможных наступательных операций России.

Предоставление оборонительного оружия не приведёт к эскалации конфликта. После того как два года назад на Донбассе завершились масштабные боевые действия, Россия поставила огромное количество вооружений так называемым ополченцам, а также нескольким тысячам наёмников и солдатам российских регулярных войск. Украина как жертва агрессии заслуживает защиты. Цель предоставления американского оружия — не поощрение Киева в достижении военной победы на Донбассе, это в данных условиях невозможно, а скорее защита от дальнейшей российской агрессии и усиление давления на Кремль для серьёзного обсуждения вопроса выполнения минских договорённостей.

Будет ли этого достаточно, чтобы изменить поведение Путина? Нет никакой гарантии, но такой ход событий возможен. Ведь через несколько недель после того как министр обороны США Джим Маттис сказал о возможности предоставления оружия Украине, а Конгресс принял закон о санкциях, Владимир Путин сделал предложение ввести миротворцев в зону конфликта на Донбассе.

Даже если более жёсткие санкции и военная помощь со стороны США не изменят планы Путина в отношении Донбасса, ему будет сложнее дестабилизировать ситуацию в Украине. Но лучшим рычагом воздействия на амбиции Путина на Донбассе станет успешная трансформация Украины в процветающее демократическое государство.

Александр Вершбоу, “Фокус“