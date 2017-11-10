Русский язык, как оружие «русского мира»

Русский язык из lingua franca превращается в клинок «русского мира».

В Москве накануне завершился международный медиафорум «Русский язык: образование, коммуникация, партнерство», об этом сообщает таджикское агентство «Sputnik– Таджикистан». В работе этого мероприятия приняли участие представители около 40 стран, в которых изучению русского языка на сегодняшний день уделяется достаточно большое внимание. Русский язык в этих странах входит в программы школьного образования и является объектом изучения в академической среде филологов и лингвистов.

Особо следует подчеркнуть, что одним из соорганизаторов данного языкового форума выступает «Россотрудничество», организация известная, как агент российского влияния за рубежом. И не смотря на в целом академический формат данного мероприятия, одновременно он стал рупором российской пропаганды. В том числе русский язык служит средством распространение в русских диаспорах за рубежом идей «русского мира».

Русский язык это одно из самых интересных коммуникативных средств в современном мире. Дело не столько в его уникальных качествах с точки зрения фонетики, лексических достоинств или логичности его грамматики, сколь в его функционале и использование как инструмента воздействия на общество. В современном мире русский язык перестал быть простым средством коммуникации, оставшемся нам в наследство от советской империи, где это был главный коммуникативный инструмент – основной язык делопроизводства.

«Русский язык – это окно в мир, в цивилизацию. В Кыргызстане – 216 русских школ. И самое удивительное, что эти школы имеются в таких регионах страны, где русских нет вообще. Один из районов Нарынской области – 4 русских школы. Но там не живет ни одного русского человека. В эти школы – большой конкурс. В классах – 50–60 человек. В то время, как в кыргызск ом классе сидит 15–20 человек», – подчеркнул в своем выступление на форуме профессор Кыргызско-Российского Славянского университета Мамед Тагаев.

Русский язык за последние сто лет претерпел трансформацию от языка делопроизводства Российской Империи к мошнейщему инструменту манипуляции общественного сознания на всем постсоветском пространстве. Кстати, не понимание этого момента приводит к весьма плачевным последствиям, дело собственно говоря не в языке, как таковом, а в том с каким целями его используют, как просто средство коммуникации или как инструментарий вокруг которого выстраивается идеология.

Причем, во втором случае, как раз любые попытки ограничить функциональную применимость русского языка укрепляют его с точки зрения использования как манипулятивного инструмента. Язык в этом случае сам по себе становится объектом вокруг, которого строится такая манипуляция сознанием человека и общества в целом.

«В Армении ежегодно выделяется 177 квот для абитуриентов, а желающих поступить – около шестисот человек, и конкурс составляет три человека на место. Поэтому я бы не сказал, что все граждане Республики Армения выбирают американские университеты. В Российско-Армянском Славянском университете, по сравнению с армянскими вузами, стоимость в два раза выше. И, вместе с тем, выбирают именно Славянский университет», – сказал в своей речи представитель «Россотрудничества» Марк Калинин.

Принципиально ошибочно мнение, что какой либо язык несет в себе изначально негативные установки. Язык сам по себе всегда нейтрален, в нем нет априори заложенных категорий добра и зла, а вот в культуре его носителей обязательно такие установки существуют, и человек будет их транслировать на любом языке, которым он владеет. Носителем ненависти, впрочем и вселенской любви тоже, является сам человек и общество, в целом, которое состоит из таких людей. А общество формируется прежде всего за счет общей культуры.

Языком ненависти любой язык делает, прежде всего, образ мышления закладываемый в культуре того общества в котором живет человек. Можно лекцию по квантовой химии сделать пламенной речью с призывами к ксенофобии, если правильно подобрать образно–смысловой ряд и расставить нужные акценты, причем прочитать эту лекцию можно вообще на любом языке, даже на том в котором нет специальной химической терминологии.

«Русский язык играл удивительную роль сплочения, дружбы, а не только lingua franca – средства общения. Это – язык взаимопонимания. Он питался достижениями всех языков. Недаром Пушкин считал русский язык «общежитийным и переимчивым», – высказал свою точку зрения президент Государственного института им. А.С. Пушкина, академик Виталий Костомаров, которое подтверждает ранее сделанные утверждения об упоре на трансляцию русской культуры посредством языка.

За прошедшим практически никем и не замеченным столетием Октябрьских событий в Петрограде, которые, кто называет революцией, а кто переворотом почти забывается одна важная дата. Речь, конечно, идет о реформе русского языка, старт которой был дан 1 января 1918 года, опубликованием 23 декабря 1917 года декрета за подписью советского Народного комиссара просвещения Анатолия Луначарского, где предписывалось «печататься согласно новому правописанию». Прежде всего, реформа касалась исключения из употребления ставших к началу XX века архаичными букв и упрощения связанных с их использованием грамматических правил, с целях облегчения письма.

Реформа обсуждалась и готовилась задолго до ее практического проведения. Впервые она оформилась в 1904 году, в виде «Предварительного сообщения» Орфографической подкомиссии при Императорской Академии наук (ИАН) под председательством Алексея. Шахматова. В 1911 году особое совещание при ИАН в общем виде одобрило работы предварительной комиссии и вынесло по этому поводу свою резолюцию: детально разработать основные части реформы; соответствующее постановление было опубликовано в 1912 году. С этого времени появляются единичные издания, напечатанные по новой орфографии.

Официально реформа была объявлена уже после Февральской революции 11 мая 1917 года в виде «Постановлений совещания по вопросу об упрощении русского правописания», а 17 мая на основании указанных материалов Министерство народного просвещения Временного правительства предписало попечителям округов немедленно провести реформу русского правописания; ещё один циркуляр вышел 22 июня.

Однако до выхода «Декрет о введении новой орфографии» за подписью Михаила Покровского и Владимира Бонч–Бруевича от 10 октября 1918 года, опубликованный в «Известиях» 13 октября и вступавший в силу 15 октября – нормы старого правописания сохранялись в периодической печати. Но даже после принятия этого декрета, вплоть до 1929 года в нормах старой орфографии выходили издания, набор которых начался до революции, а также некоторые научные издания, в основном связанные с публикацией старых документов.

Дореформенная орфография до середины XX века сохранялась в среде русских эмигрантов. С использование правил дореформенного правописания русского языка выходили эмигрантские периодические издания за рубежом, вплоть до середины XX века. В этом плане русская эмиграция служила консервирующей силой для сохранения языка Александра Пушкина, Льва Толстого, Федора Достоевского и других классиков русской литературы XIX – XX веков.

Отметим, что спустя сто лет, в России снова обсуждали проведения языковой реформы, на сей раз более глубокой – грамматической реформы. Например, в современных академических словарях русского языка допускается употребление слово кофе, в среднем роде, при этом до сих пор считается академически правильным употребление этого слово в первую очередь в мужском роде. Впрочем, это реформа коснулась не только слова кофе.

Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что на сегодняшний день необходимо пересмотреть подход к обучению русскому языку. Такое заявление вице-премьер сделала в ходе заседания совета по русскому языку при правительстве России. На заседании президент Российской академии образования Людмила Вербицкая отметила низкий уровень знаний в области культуры речи, в частности, владения устным русским языком среди студентов.

Ольга Голодец, обращаясь к министру образования России Ольге Васильевой, призвала изменить сам подход по обучению. По мнению вице-премьер подход должен быть эффективным в каждом учебном часе.

«Ольга Юрьевна, давайте проверим такие случаи, как у нас оказываются в институтах люди, не владеющие русским языком», – подчеркнула Ольга Голодец, обращаясь к Ольге Васильевой.

Но в тоже время русский язык, как мы уже отметили ранее, является и мощным средством трансляции идеологи «русского мира». Одним из свидетельств такого подхода стал другой научный форум, проведенный в беларуско-российско-украинском пограничье.

25 и 26 октября на базе филиала Брянского государственного университета имени академика И.Г.Петровского в Новозыбкове состоялась международная научная конференция «Русский язык как основа межкультурного диалога славянских народов на территориях приграничных с Россией государств». Конференция прошла под председательством доктора филологических наук, профессора Светланы.Стародубец.

«Лингвокультурная ситуация на территории юго-западных районов Брянской области характеризуется учёными в контексте смешения восточнославянских языков и культурных особенностей что, как известно, обусловлено исторически, вхождением юго-западных районов Брянской области в состав Черниговской губернии, Гомельской области», – подчеркнула в своей речи Светлана Стародубец.

Коснулись на конференции и языкового вопроса в Украине. В частности, в своём докладе «Слобожанска говирка» на территории Белгородской области» доктор педагогических наук, профессор кафедры филологии Белгородского национального исследовательского университета Татьяна Новикова обозначила лингворегионоведческие проблемы, задачи исследования уникального слобожанского говора, сформировавшегося на русской и украинской основах, и суржика как его современного проявления.

В докладе «Коммуникативные позиции русского языка в белорусском и украинском обществе: компаративный аспект» аспирантки Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина Александры Пантелеевой рассказывалось о современной языковой ситуации в Беларуси и Украине. В частности Пантелеева проанализировала коммуникативные позиции русского языка в этих странах.

В ходе работы конференции так же обсуждались разнообразные научные проблемы: язык конфессионального общения в украинском обществе, вопросы сохранения самобытности переселенцев в Россию, межкультурный диалог славянских народов, вопросы интерференции белорусского и русского языков, лингвокультурное своеобразие этноконтактных регионов, лексика с национально-культурным компонентов значения, представленная в топонимии, фольклоре, художественных произведениях, воспитание гражданской идентичности молодёжи посредством национальных и русского языков, методические аспекты изучения русского языка и литературы родного края.

«Близкий характер языковых явлений на территории брянско-гомельского, брянско-могилёвского, смоленско-витебского, смоленско-могилёвского приграничья и Белгородской области, российско-украинское приграничье, позволит ученым совместными усилиями определить базовые и периферийные черты современного русского литературного языка на российском пограничье как критерий русской идентичности и дифференцировать понятия: современный русский литературный язык, смешанный язык просторечный с элементами диалектизмов, беларусизмов, украинизмов и других, собственно диалектный язык, наддиалектный язык, региолект», – сказала Светлана Стародубец в заключение конференции.

«Гуляй Поле» обратилось за комментарием о проведенной в Новозыбкове конференции к бывшему доценту кафедры Математики, физики и информатики филиала Брянского государственного университета имени академика И.Г.Петровского, кандидату физико-математических наук Олегу Шро. Вопрос, прежде всего касался характерности данного мероприятия для Новозыбкова.

«Это ежегодное мероприятие. В прошлые годы, до российской агрессии против Украины, формат этой конференции был более широким. На ней рассматривались вопросы взаимодействия в рамках всех возможных контактов в беларуско-российско-украинском пограничье. В работе конференций обязательно участвовали представители Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя. На сегодняшний день видно, что формат мероприятия существенно сужен, до обсуждения вопросов языкознания», – подчеркнул Олег Шро.

Особо Олег Шро подчеркивает, что несомненно в России существую государственные программы по изучению роли и места русского языка в приграничных с Россией территория других стран. И по всей видимости, несмотря на все российские трудности такие программы исследований хорошо финансируются.

«К сожалению, с докладами, я, не знаком, но судя по той информации, что доступна серьезна рассматривается роль русского языка, как средства коммутации в беларуско-российско-украинском пограничье. Это свидетельствует о наличие соответствующей государственной программы подобных исследований, Светлана Николаевна, как высококлассный профессионал в своем деле, сумела получить финансирование по такой программе», – отметил Олег Шро, о роли в этом деле Светаланы Стародубец.

Андрей Латынин, специально для “Гуляй Поля”