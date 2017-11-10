Самарская губерния подсчитывает потери «ихтамнетов»

Еще одна государственная тайна обнаружена на памятнике погибшим войнам в Самаре.

В Самаре на установленном на улице Мичурина, возле архива Самарской губернии, мемориале войнам, погибшим в локальных войнах с участием СССР и России, появилось новое имя. На памятнике отмечаются имена погибших военнослужащих, жителей Самарской губернии, принимавших участие в многочисленных локальных войнах прошлого и настоящего. Как указано на памятнике, прапорщик Николай Каландаров погиб на территории Сирии в 2017 году, как об этом сообщает самарский информационно-аналитический портал «Засекин.Ru».

Информация о гибели самарского контрактника обнаружилась в пресс-релизе независимой группы расследования Conflict Intelligence Team (CIT). По словам жителей, свежая надпись на мемориале появилась не позднее 21 июня 2017 года. Тот факт, что имя Николая Каландарова и его звание было нанесено на памятник, предположительно говорит о том, что он служил в Вооруженных силах РФ по контракту. Как известно, в Тольятти с 2010 года дислоцируется 3-я гвардейская отдельная бригада специального назначения ГРУ.

Несколько месяцев назад на мемориале «Самарцам, погибшим в необъявленных войнах» появилась новая фамилия — Н. Д. Каланда… Опубліковано Conflict Intelligence Team 8 листопад 2017 р.

В этой самой бригаде спецназа ГРУ служили известные по российской агрессии против Украины капитан Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова. Которые были осуждены в Украине 18 апреля 2016 года. Коллегия судей Голосеевского районного суда города Киева – Николай Дидык, Александр Бойко и Елена Первушина – приговорила обоих российских военнослужащих к 14 годам лишения свободы, признав виновными в участие в российской агрессии против Украины. Приговор вступил в законную силу 23 мая 2016 года.

«Гуляй Поле» напоминает, что «ихтамнеты», капитан Евгений Ерофеев и сержанта Александр Александров, были задержаны бойцами 92-й бригады Вооруженных сил Украины 16 мая 2015 года, в ходе боя перед мостом через реку Северский Донец, недалеко от города Счастье Луганской области. За месяц до этого, они были отправлены в Луганскую область в составе группы из 220 военнослужащих ГРУ, под командованием майора Константина Напольских. Группа дислоцировались в Луганске, откуда ее бойцы выезжали на боевые дежурства по четыре-пять дней для ведения разведки.

В завязавшемся бою, по признанию самих россиян, они были ранены и задержаны украинскими бойцами. В этом бою погиб боец 92-й бригады младший сержант ВСУ Вадим Пугачев, непосредственно принимавший участие в задержании россиян.

Спустя несколько дней в интервью корреспонденту российской «Новой Газеты» Павлу Каныгину сержант Александр Александров заявлял об отправке на Украину в качестве действующего военного по приказу своего командования и просил журналиста помочь организовать встречу с российскими дипломатами. Капитан Евгений Ерофеев напротив объяснял своё пребывание в Украине, как «наблюдательную миссию», в ходе которой он «не вел никаких боевых действий».

Представители министерства обороны России сразу же отказались от своих военнослужащих, заявив, что оба задержанных украинскими бойцами российских гражданина не являются военнослужащими российской армии. Оба «ихтамнета», по официальной версии были уволены в запас, еще до того, как отправились воевать на Донбасс. Капитан Евгений Ерофеев и сержант Александров долгое время добивались встречи с российскими консулами в Украине, но российская сторона упорно игнорировала их просьбы.

Телеканал «Россия 24» показал в те дни интервью с женой Александра Александрова, Екатериной. Екатерина Александрова заявила, что ее муж не является действующим военнослужащим. Кроме того, она якобы не знала, о том, что ее супруг находился в Украине. После выхода интервью советник главы СБУ Маркиян Лубкивский заявил, что ролик постановочный. По его словам, жена Александра Александрова работает в отделе кадров 3-й бригады ГРУ в Тольятти.

«Жена Александрова работает в отделе кадров части мужа, поэтому она не могла не знать, где он. Интервью постановочное», – процитировало Лубкивского «Украинская правда».

АЛЕКСАНДРОВА Катерина Володимирівна, військовослужбовець в/ч 21208 (дружина О. Александрова) pic.twitter.com/IdYaNzvoyq — СБ України (@ServiceSsu) May 21, 2015

21 мая 2015 года Владимир Ерофеев – отец капитана Ерофеева – в эфире «России 24» рассказал, что знал о намерении сына поехать в Луганск, при этом он подтвердил версию Минобороны РФ об увольнении сына из рядов вооруженных сил.

«Он офицер. Точнее, бывший офицер. Я оговорился, потому что бывших не бывает. После Нового года уволился с армии. Я не стал интересоваться зачем. Про Луганск – я знал, что он уезжает. Не стал его отговаривать – он уже взрослый человек», – сказал отец Ерофеева.

После оглашения приговора адвокат российских военнослужащих Оксана Соколовская заявила об отказе защиты и ее клиентов ходатайствовать о помиловании, так как они не считала приговор суда законным и обоснованным. В итоге, прошение о помилование было подано 25 мая 2016 от имени детского омбудсмена Николая Кулеба, для того, что бы совершить обмен капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова на народного депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко, осужденную тогда в России на 22 года по обвинению в пособничестве убийству.

Среди бойцов 3-й бригады спецназа ГРУ участвовавших в боевых в Украине, по непроверенным данным, был и погибший в Сирии прапорщик Николая Каландаров. Существуют свидетельства его непосредственного участи в упомянутом бое 16 мая 2015 года против бойцов 92-й бригады ВСУ. Николаю Каландарову удалось уйти от преследования бойцами ВСУ, с остатками российской разведывательно-диверсионной группы, в которой были и задержанные капитан Евгений Ерофеев и сержант Александр Александоров.

По данным источников губернского проправительственного портала «Волга Ньюс», Николай Каландаров воевал в рядах частной военной компании «Вагнера» (ЧВК «Вагнера»). ЧВК «Вагнера» связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, называемого в масс-медиа «поваром Путина».Отметим, что сейчас Евгений Пригожин ведет непримиримую борьбу против питерского издания «Фонтанка.ру» которое регулярно публикует разоблачение его деятельности и информацию о его связях с федеральными властями России.

Городской информационный портал города Тольятти Самарской губернии – «TLTgorod» – сообщал, что 6 марта 2015 года на Аллее Героев Баныкинского кладбища Тольятти были похоронены Андрей Ельмеев и Андрей Шрейнер. Им обоим было по 43 года, у обоих погибших одна и та же дата смерти – 28 января 2015 года, что совпадает со временем боев за Дебальцево. По некоторым данным, они были служили в ЧВК «Вагнера» и погибли в ходе боевых действий на Донбассе, в районе города Дебальцево.

Еще 14 августа 2014 года в боях под Луганском пропал известный национал-большевик из Тольятти, 27-летний Илья Гурьев, известного по позывному «Заяц». Судя по сообщениям масс-медиа и в соцсетях, тольяттинский парень погиб во время прорыва подразделений ВСУ в районе Краснодона. Официально его смерть до сих пор не подтверждена, поэтому Илья Гурьев до сих пор продолжает числиться пропавшим без вести.

Долгое время числился пропавшим без вести и другой тольяттинец Владимир – Горностаев 1990 года рождения. Владимир Горностаев погиб участвуя в штурме украинских позиций. 22 октября 2015 года Владимир Горностаев был объявленный в розыск в Тольятти, но позже подтвердилось, что он погиб 10 ноября того же года.

20 февраля 2017 года в Сирии при теракте погиб отставной российский военный из Тольятти Василий Юрлин. Василий являлся участником боевых действий в Дагестане и в Чечне. По информации Conflict Intelligence Team, Василий Юрлин тоже был бойцом ЧВК «Вагнера».

Есть сведения об участии Василий Юрлин в боевых действиях на Донбассе, в частности в штурме краснолучской резиденции «казачьего атамана» Сергея Косогорова, прозванного «атаманом Косогором». Сергей Косогоров был видным сподвижником «генерал армии Казачьих войск», «Атаман Всевеликого Войска Донского» («Атаман ВВД») Николая Козицына, контролировавшего вместе со своими атаманами 80% территории так называемой «ЛНР».

Как отмечает «Засекин.Ru», по имеющимся на сегодняшний день сведениям международного агентства новостей Reuters, в этом году в Сирии погибло больше 130 граждан России, в том числе 40 военнослужащих и сотрудников частных военных компаний. Сведения о гибели российских военнослужащих и наемников частных военных компаний, как подчеркивает «Засекин.Ru», не подтверждает ни одно официальное лицо в России.

Амир О’Лик, специально для”Гуляй Поля”