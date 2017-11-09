Это была очень суровая ошибка резидента, – сокурсник Путина об оккупации Крыма

Советский разведчик и однокурсник нынешнего президента России Владимира Путина Юрий Швец утверждает, что оккупация Крыма произошла в результате обиды хозяина Кремля на украинцев.

Такое мнение он высказал в интервью Алесе Бацман.

«Крым был спонтанным решением. Это была ошибка резидента, причем очень суровая», − сказал он.

«Вова обиделся. Вы же здесь танцевали. «Хто не скаче, той москаль». Смеялись, издевались над Вовой. Изгнание Януковича было страшной пощечиной Вове. Он ведь два раза сюда его вам задвигал», − добавил Швец, напомнив, что при Януковиче Кремль контролировал все, а «СБУ была филиалом ФСБ, Министерство обороны».

«Он очень обиделся. Ну, и совершил очередную ошибку. Они здесь были везде, они все видели. И вот какое решение приняли», − сказал Швец.

«События в Украине − это полный провал российской разведки. И результат всего этого – могучая, непобедимая российская армия захватила три села и два города в боях против вооруженного народа. В начале-то и украинской армии не было. Народ вилы взял. Дичайший провал российской разведки, который показал, что она не понимала происходящего.», − резюмировал разведчик.

Напомним, в марте 2014 года Россия оккупировала Крым, обосновав свои действия итогами местного референдума об отделении от Украины. Однако, результаты плебисцита, проведенного вопреки украинским законам и под контролем российской армии, не были признаны в мире. США и страны Евросоюза ввели санкции против России.

«Гордон»