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Экономика

И как вам без “хохлов”?

Ульяна Бокатюк, "Эспресо. TV"
09 ноября 2017

Чем занимаются компании, которые попали под украинские санкции

Министерство экономического развития после запроса СБУ ввело санкции против 18 российских компаний. Об этом говорится в приказах №1582 и №1583, принятых МЭРТ. Что надо знать об этих компаниях.

Угольный бан

Среди компаний, против которых Украина ввела санкции, оказалась ООО “Южтранс” – мощный поставщик угля в Украину. Южтранс входит в “Южную угольнойую компанию”, которая владеет добывающими активами в Ростовской области.

В Украине “Южтранс” известна благодаря поставкам угля сорта АШ, которое используют тепловые электростанции. Также компания поставляет антрацит для нужд металлургических и других промышленных предприятий в Украине, среди которых, например, “Донбассэнерго”.

На что в 2018 году потратится Кремль

По данным РЖД, которые есть в LIGA.netс мая по 22 октября этого года “Южтранс” продала “Донбассэнерго” более 100 тыс. т антрацита. И это третий показатель среди поставщиков энергетического угля в Украину после группы ДТЭК (шахтоуправление Обуховская) и холдинга Востокуголь (Печорская угольная компания).

В 2015 году СБУ подозревала “Южтранс” в участии в незаконной схеме по вывозу угля с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. По данным СБУ, часть прибыли направлялась на финансирование террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”, сообщает “Интерфакс-Украина”

Учитывая дефицит угля в Украине в 1,8 млн тонн (данные Министерства энергетики и угольной промышленности Украины), такое решение все же выглядит неоднозначным. Ведь из запланированных Минэнерго 2,8 млн тонн на складах ТЭЦ сейчас сохраняется лишь около 1 млн тонн. 

Запасы угля на украинских ТЭС

Источник: delo.ua

После того как в 2017 году Украина отказалась от антрацита из “ЛНР/ДНР” из-за блокады, часть ТЭС вообще прекратили работу. Поэтому Украина вынуждена была налаживать поставки угля из ЮАР, США, Канады и РФ. И именно Россия была ключевым партнером – 50,2% от всей суммы импорта за первое полугодие 2017 года.

В Министерстве экономического развития и торговли объясняют отказ от сотрудничества с одним из крупнейших поставщиков угля “интересами национальной экономической безопасности Украины”.

Поэтому, скорее всего, уголь для украинских ТЭС теперь будут поставлять из США и ЮАР в большем количестве, станции переведут на более дешевую марку, а впоследствии энергозависимость Украины от угля возведут до 13% (сейчас 30%). По крайней мере такая цель задекларирована в Энергостратегии от правительства.

Что известно про другие компании

Под санкции попали также российские компании:

  • “Поли-пак экспорт” (г. Воронеж, неспециализированная оптовая торговля);
  • “Снэк-групп” (г. Липецк, снеки и закуски “Мачо”, “Морские”, Flint, Grenki, Big Bob, Zuby);
  • “Белгородский хладокомбинат” (г. Белгород, мороженое и другие сладости ТМ “Бодрая корова”);
  • Торговый дом “Донспецстрой” (г. Ростов-на-Дону, металлопрокат);
  • “Mikas” (г. Коломна Московской области, производство проволоки, цепей и пружин);
  • “Стройсервис” (Москва, вентиляционные системы);
  • “Волма – маркетинг” (м. Волгоград, торговля строительными материалами, лесопродукцией и санитарно-техническим оборудованием);
  • Группа компаний “Пенетрон-Россия” (м. Екатеринбург, гидроизоляционные материалы ТМ “Пенетрон”, производство и торговля) ;
  • Торговый дом “Пенетрон-Россия” (Москва, неспециализированная оптовая торговля);
  • “Пенетрон-экспорт” (г. Екатеринбург, торговля строительными материалами);
  • “Волма-ВТР” (г. Волгоград, строительные материалы ТМ “Волма”);
  • Завод гидроизоляционных материалов “Пенетрон” (г. Екатеринбург, гидроизоляционные материалы ТМ “Пенетрон”);
  • Торговый дом “Аромадон”(г. Ростов-на-Дону, пищевые технологии ТМ “Армадон”, специи ТМ “Восточный город”, пищевое оборудование “Армадон-Сервис”) ;
  • Торговый дом “Старфуд-юг” (г. Ростов-на-Дону, оптовая торговля замороженными продуктами);
  • “МК-Метиз” (Москва, стальная проволока, сетка, фибра, канаты, материалы для оснащения бетонного пола);
  • “Народный пластик” (г. Подольск, оконные и дверные профили ТМ Novotex, Ecoline);
  • ЧП Мирошникова Ирина Владимировна (с. Вислое, Белгородькая область, оптовая торговля машинным оборудованием).

Санкции против этих компаний начнут действовать уже с 9 декабря. Московская компания “Гранит – Альянс” (изделия из гранита) присоединится к подсанкционным с 12 января.

Почему продолжается торговля с агрессором

Какие санкции уже действуют

Напомним, Украина начала вводить санкции против России с марта 2014 года. Тогда было прекращено любое военно-техническое сотрудничество, а также сотрудничество в сфере безопасности.

16 сентября 2015 Украина ввела новый тип санкций в отношении России. Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно санкций, которые ограничивали въезд в страну отдельных иностранных граждан, запрещали экономическое сотрудничество с почти 400 физическими и более 100 юридическими лицами.

В мае 2017 года Украина начала блокировать ряд российских электронных сервисов вроде “ВКонтакте” и “Одноклассники”, Mail.ru, “Яндекс”, а также сайты антивирусных компаний “Лаборатория Касперского” и Dr.Web.

В сентябре этого года Министерство экономического развития и торговли ввело санкции против ряда предприятий группы Еврохим. Среди них, в частности: “Агроцентр ЭвроХим-Липецк”, “Агроцентр ЭвроХим-Краснодар”, “Агроцентр ЭвроХим-Волгоград”, МХК Еврохим тому подобное.

Всего на сайте Министерства экономического развития и торговли мы насчитали около 800 российских компаний, подпадающих под украинские санкции с марта 2014 года.

Ульяна Бокатюк, “Эспресо. TV”

Tags: блокада, санкции, Украина-Россия

© Гуляй Поле

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