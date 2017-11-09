И как вам без “хохлов”?

Чем занимаются компании, которые попали под украинские санкции

Министерство экономического развития после запроса СБУ ввело санкции против 18 российских компаний. Об этом говорится в приказах №1582 и №1583, принятых МЭРТ. Что надо знать об этих компаниях.

Угольный бан

Среди компаний, против которых Украина ввела санкции, оказалась ООО “Южтранс” – мощный поставщик угля в Украину. Южтранс входит в “Южную угольнойую компанию”, которая владеет добывающими активами в Ростовской области.

В Украине “Южтранс” известна благодаря поставкам угля сорта АШ, которое используют тепловые электростанции. Также компания поставляет антрацит для нужд металлургических и других промышленных предприятий в Украине, среди которых, например, “Донбассэнерго”.

По данным РЖД, которые есть в LIGA.netс мая по 22 октября этого года “Южтранс” продала “Донбассэнерго” более 100 тыс. т антрацита. И это третий показатель среди поставщиков энергетического угля в Украину после группы ДТЭК (шахтоуправление Обуховская) и холдинга Востокуголь (Печорская угольная компания).

В 2015 году СБУ подозревала “Южтранс” в участии в незаконной схеме по вывозу угля с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. По данным СБУ, часть прибыли направлялась на финансирование террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”, сообщает “Интерфакс-Украина”

Учитывая дефицит угля в Украине в 1,8 млн тонн (данные Министерства энергетики и угольной промышленности Украины), такое решение все же выглядит неоднозначным. Ведь из запланированных Минэнерго 2,8 млн тонн на складах ТЭЦ сейчас сохраняется лишь около 1 млн тонн.

Запасы угля на украинских ТЭС

Источник: delo.ua

После того как в 2017 году Украина отказалась от антрацита из “ЛНР/ДНР” из-за блокады, часть ТЭС вообще прекратили работу. Поэтому Украина вынуждена была налаживать поставки угля из ЮАР, США, Канады и РФ. И именно Россия была ключевым партнером – 50,2% от всей суммы импорта за первое полугодие 2017 года.

В Министерстве экономического развития и торговли объясняют отказ от сотрудничества с одним из крупнейших поставщиков угля “интересами национальной экономической безопасности Украины”.

Поэтому, скорее всего, уголь для украинских ТЭС теперь будут поставлять из США и ЮАР в большем количестве, станции переведут на более дешевую марку, а впоследствии энергозависимость Украины от угля возведут до 13% (сейчас 30%). По крайней мере такая цель задекларирована в Энергостратегии от правительства.

Что известно про другие компании

Под санкции попали также российские компании:

“Поли-пак экспорт” (г. Воронеж, неспециализированная оптовая торговля);

“Снэк-групп” (г. Липецк, снеки и закуски “Мачо”, “Морские”, Flint, Grenki, Big Bob, Zuby);

“Белгородский хладокомбинат” (г. Белгород, мороженое и другие сладости ТМ “Бодрая корова”);

Торговый дом “Донспецстрой” (г. Ростов-на-Дону, металлопрокат);

“Mikas” (г. Коломна Московской области, производство проволоки, цепей и пружин);

“Стройсервис” (Москва, вентиляционные системы);

“Волма – маркетинг” (м. Волгоград, торговля строительными материалами, лесопродукцией и санитарно-техническим оборудованием);

Группа компаний “Пенетрон-Россия” (м. Екатеринбург, гидроизоляционные материалы ТМ “Пенетрон”, производство и торговля) ;

Торговый дом “Пенетрон-Россия” (Москва, неспециализированная оптовая торговля);

“Пенетрон-экспорт” (г. Екатеринбург, торговля строительными материалами);

“Волма-ВТР” (г. Волгоград, строительные материалы ТМ “Волма”);

Завод гидроизоляционных материалов “Пенетрон” (г. Екатеринбург, гидроизоляционные материалы ТМ “Пенетрон”);

Торговый дом “Аромадон”(г. Ростов-на-Дону, пищевые технологии ТМ “Армадон”, специи ТМ “Восточный город”, пищевое оборудование “Армадон-Сервис”) ;

Торговый дом “Старфуд-юг” (г. Ростов-на-Дону, оптовая торговля замороженными продуктами);

“МК-Метиз” (Москва, стальная проволока, сетка, фибра, канаты, материалы для оснащения бетонного пола);

“Народный пластик” (г. Подольск, оконные и дверные профили ТМ Novotex, Ecoline);

ЧП Мирошникова Ирина Владимировна (с. Вислое, Белгородькая область, оптовая торговля машинным оборудованием).

Санкции против этих компаний начнут действовать уже с 9 декабря. Московская компания “Гранит – Альянс” (изделия из гранита) присоединится к подсанкционным с 12 января.

Какие санкции уже действуют

Напомним, Украина начала вводить санкции против России с марта 2014 года. Тогда было прекращено любое военно-техническое сотрудничество, а также сотрудничество в сфере безопасности.

16 сентября 2015 Украина ввела новый тип санкций в отношении России. Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно санкций, которые ограничивали въезд в страну отдельных иностранных граждан, запрещали экономическое сотрудничество с почти 400 физическими и более 100 юридическими лицами.

В мае 2017 года Украина начала блокировать ряд российских электронных сервисов вроде “ВКонтакте” и “Одноклассники”, Mail.ru, “Яндекс”, а также сайты антивирусных компаний “Лаборатория Касперского” и Dr.Web.

В сентябре этого года Министерство экономического развития и торговли ввело санкции против ряда предприятий группы Еврохим. Среди них, в частности: “Агроцентр ЭвроХим-Липецк”, “Агроцентр ЭвроХим-Краснодар”, “Агроцентр ЭвроХим-Волгоград”, МХК Еврохим тому подобное.

Всего на сайте Министерства экономического развития и торговли мы насчитали около 800 российских компаний, подпадающих под украинские санкции с марта 2014 года.

Ульяна Бокатюк, “Эспресо. TV”