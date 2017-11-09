Украина решила расширить свой военный контингент в Афганистане

Украина намерена расширить свое участие в операции на территории Афганистана

Об этом рассказал журналистам в Брюсселе представитель Украины в Альянсе Вадим Пристайко.

“Мы уже приняли решение об увеличении нашего контингента на небольшое количество солдат, но подождем окончательного определения новых объемов помощи коалиции”, – заявил он.

Дипломат рассказал, что не стал брать слово во время министерского заседания НАТО, посвященного афганской операции, поскольку Киев еще не определил окончательные объемы своего участия, а также направления, по которым Украина может быть полезной для Альянса.

ЕП