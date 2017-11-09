Siemens не собирается уходить из России

Siemens интересуется поставкой турбин для энергокомпаний России, участвует в текущих конкурсах

Об этом рассказал журналистам замминистра энергетики РФ Андрей Черезов

“Несколько компаний сейчас проводят большие конкурсы с теми же турбинами, Siemens в этих конкурсах участвует”, – сказал он.

По его словам, Siemens также проявляет интерес к участию в конкурсе на поставку турбин для ТЭС в Краснодарском крае на Таманском полуострове, конкурс на строительство которой будет объявлен в ближайшее время.

Черезов отметил, что в настоящее время на мировом рынке пошел на спад объем строительства энергообъектов, в этой связи прогнозируется сужение рынка для поставок газовых турбин высокой мощности.

5 июля в СМИ появилась информация о том, что Россия в обход санкций Запада доставила во временно оккупирован Крым турбины для электростанций, изготовленные немецкой компанией Siemens.

11 июля Siemens подала в суд на россиян относительно турбин в Крыму. Иск подали в Арбитражный суд Москвы против компании “Технопромэкспорт” и петербургского совместного предприятия “Сименс технологии газовых турбин”, часть акций которого принадлежит энергомашиностроительной компании “Силовые машины”.

Москва заявляла, что в Крыму есть только турбины российского производства из российских компонентов.

РИА Новости