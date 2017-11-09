Порошенко против разрыва дипломатических отношений с Россией (ВИДЕО)

Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Россией

Об этом в эфире телеканала “Прямой” заявил народный депутат от “Блока Петра Порошенко” Иван Винник.

По его словам, сегодня состоялась встреча фракции БПП с Порошенко, на которой обсуждались законопроекты завтрашней повестки дня Верховной Рады Украины.

“Большая дискуссия шла, по широкому кругу вопросов – каждый услышал свое. Единственное, что могу сказать – президент не поддерживает, например, идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. Идею, которую я предлагал комитету – она остается на рассмотрении. Будем определяться в дальнейшем с модальностью”, – заявил Винник.

Ранее в росСМИ появилась информация, что Верховная Рада Украины уже на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией.

“ДС“