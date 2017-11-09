Российский депутат: «Зайти в Крым для крупного банка означает нанести вред экономике РФ»

Крупные банки России в ближайшее время не будут работать в оккупированном Крыму из-за санкций.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я не думаю, что в ближайшее время Сбербанк, ВТБ сюда придут. Перспективы пока нет, поскольку наши крупнейшие банки являются транснациональными. Мы должны учитывать проблемы, связанные с международными расчетами, с проведением транзакций через международные счета, с выходом на биржу, в другие страны. К сожалению, большинство международных трансграничных расчетов − 80% − проводится в долларах. Транзакции проходят через американские счета. И если мы свои банки отсечем от потока этих операций, значит, и страна будет проигрывать. Поэтому отмахнуться просто так от санкций и американских решений мы не можем», − сказал он.

Ранее глава крупнейшего российского «Сбербанка» Герман Греф рассказал о том, что он не видит схемы, которая позволила бы работать в Крыму, не попав под санкции.

«Можете себе представить, что такое цена вопроса для «Сбербанка». Это вопрос всей финансовой системы страны, конкурентоспособности страны в целом. Поэтому спекулянты, которые эти темы все время поднимают, — это люди, которые не понимают, что лежит на кону, или они умышленно все это дело раздувают. Нет такой схемы, которая позволила бы нам работать, не попав под весь пул санкций, такой схемы мне не известно… Таких схем нет. Если бы такие схемы были — мы бы обязательно были там», — подчеркнул Греф.

Напомним, в марте 2014 года Россия оккупировала Крым, обосновав свои действия итогами местного референдума об отделении от Украины. Однако, результаты плебисцита, проведенного вопреки украинским законам и под контролем российской армии, не были признаны в мире. США и страны Евросоюза ввели санкции против России.

«1-й крымский»