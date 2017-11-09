Ленин качается раз, Ленин качается два… Чем закончатся споры о захоронении вождя

В каждую годовщину революции в России возникает дискуссия о том, не пора ли похоронить Ленина. К столетию октябрьского переворота спор вышел особенно жарким, но, как всегда, ничем не кончился.

Спор начался, откуда не ждали и в этот раз ожесточился до предела. Сначала появились довольно безобидные данные социологов, что, по результатам их опросов, большинство молодежи за то, чтобы наконец Ленина предать земле. Неожиданно остро на это отреагировал лидер Чечни: «Хватит глазеть на труп Ленина, — написал он у себя в Instagram. — Пора его похоронить». Давно приватизировавший право защищать мавзолей Зюганов отреагировал на этот раз почему-то болезненнее обычного: предложение Кадырова он назвал «болтовней» и «попыткой столкнуть поколения на Красной площади». Но тут уже Кадыров, видимо, был задет не столько защитой мумии, сколько недостаточным к себе уважением. Дискуссия-2017 грозит перейти в режим оскорблений. Лидер Чечни обвинил лидера КПРФ в том, что тот «не слышит новых поколений», и предположил, что это и есть «старческое слабоумие». Возможно, намекая на то, что и Ленин когда-то закончил жизнь, по заключению врачей, «от размягчения тканей головного мозга».

Кремль, надо сказать, не успел вовремя развести спорщиков по углам политического ринга. К тому моменту, когда пресс-секретарь президента заявил, что у власти нет в повестке дня закрытия мавзолея, спор уже был в разгаре. Более того, к нему, как и ко всему, что вызывает общественное внимание, подключилась Ксения Собчак: «Рамзан Кадыров вслед за мной предлагает похоронить Ленина…» Тут же в поддержку Кадырова бросилась и депутат Наталья Поклонская. Если серьезно эта фанатичная дама, автор 43 жалоб генеральному прокурору на фильм «Матильда», переключилась с кино на мавзолей, коммунистов ждут тяжелые дни.

В принципе, все давно могло быть решено.

Мы-то как-то привыкли, а иностранцы удивляются страшно. Но сложилось так, как сложилось. Сначала руководство большевистской России пошло за мнением Сталина, который еще при жизни Ленина на политбюро осенью 1923-го предложил тело вождя после смерти забальзамировать. Трудно предположить, имел ли он уже тогда в виду новую парадигму: дать народу нового царя – себя, и нового бога – Ленина. Или думал так же, как его соратник Григорий Зиновьев, признававшийся в январском 1924-го выпуске «Правды»: «Зарыть в землю тело Ленина было бы уж слишком непереносимо». У бальзамирования вождя была одна непримиримая противница – его жена Надежда Крупская. По слухам, Сталин отверг ее категорические требования фразой: «Уймитесь, или мы найдем другую вдову».

Очень сильно по поводу захоронения вождя большевиков выступил после победы над ГКЧП на последнем заседании Съезда народных депутатов СССР Анатолий Собчак. Он считал, что захоронение вместе с самороспуском съезда подвело бы черту под большевистским этапом истории России. Собчак предлагал не разрушать сам мавзолей, оставив его как памятник злодеяниям коммунистического режима. На его взгляд, мавзолей мог бы стать музеем большевистского террора. Известный демократ даже предложил его структуру: первый этаж – ленинский террор и военный коммунизм; второй – сталинский террор, коллективизация и послевоенные репрессии; третий – постсталинский ГУЛАГ; и, наконец, четвертый – политические репрессии последнего периода большевиков. Но Горбачев на сказанное Собчаком никак не отреагировал и предложение не поставил на голосование. Через несколько минут после этого выступления президент СССР объявил съезд закрытым. Сам Собчак еще не раз возвращался к своей идее. Он даже рассказывал, что во Франции в ночь перед тяжелой кардиологической операцией ему в подробностях приснились похороны Ленина и даже то, что президент объявил по этому поводу выходной и назвал его «днем проводов Ленина».

Глядя на последние четверть века российской истории, нужно трезво признать, что именно этот момент – конец СССР, начало новой страны, вдохновение победой над ГКЧП – был единственно возможным для закрытия мавзолея без крупных политических осложнений и массовых протестов. Частично объяснение ,почему этого не произошло, можно найти в описании событий группой помощников первого российского президента — авторов коллективной хроники «Время Ельцина»: в момент смены власти и даже формаций посчитали более важным запрет КПСС как таковой и контроль над комплексом зданий на Старой площади с их узлом связи и пунктом командования вооруженными силами.

Автор книги о новейшей российской истории «Вся кремлевская рать» журналист Михаил Зыгарь утверждает, что в 1999 году в Кремле был разработан детальный план по захоронению Ленина. Тело предполагалось вынести из мавзолея ночью и в обстановке строгой секретности вывезти в Санкт-Петербург. Страна проснется — а Ленина на Красной площади уже нет. Так же, как за одну ночь исчез из мавзолея Сталин. Но в 1999 году политическая ситуация сложилась так, что вместо Ленина администрации Ельцина пришлось бороться с Примаковым.

Рано или поздно, конечно, Ленина похоронят. Среди сторонников этого решения есть очень важные фигуры — патриарх и его окружение. Митрополит Иларион сформулировал это так: «Мумифицированные тела этих людей не должны лежать и выставляться на всеобщее обозрение, просто сейчас никто не заинтересован в расколе, в том. чтобы бередить старые раны». Эту же мысль буквально на днях, реагируя на спор лидеров КПРФ и Чечни, повторил другой высокий чин патриархии — Владимир Легойда.

Возможно, полемика закончится и по научным причинам. Однажды мумия уже была в кризисной биологической ситуации, и ее захоронение виделось как реальный выход из ситуации.

То и дело в Думе появляются законодательные инициативы, связанные с похоронами Ленина. Последними недавно такой закон совместно предложили депутаты от ЛДПР и «Единой России». Во времена, когда политику молодого президента Путина Анатолий Чубайс назвал «правые реформы под левыми лозунгами» — имелось в виду создание законодательной базы рыночной экономики при «полевении» идеологии, — Владимир Владимирович высказался в том же духе и по будущему мавзолея: похоронить Ленина можно будет тогда, когда этого захочет большинство населения. Вот, собственно, Кадыров и опирался на мнение большинства. Правда, молодежи.

Виктор Лошак, “Коммерсант.FM”